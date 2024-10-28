شاهد: حزب الله يقصف شركة “يوديفات” الإسرائيلية للصناعات العسكرية

بث حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، مشاهد جديدة من استهدافه مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

ونشر الحزب، عبر تلغرام، مشاهد قال إنها لاستهداف شركة “يوديفات” للصناعات العسكرية في منطقة بارليف الصناعية شمالي إسرائيل، وذلك بالمسيَّرات الانتحارية.

وكشفت المشاهد عن إطلاق مقاتلي الحزب للمسيَّرات، كما تضمنت المشاهد لحظة سقوط تلك المسيَّرات في إسرائيل.

ومنذ صباح الاثنين، نفذ حزب الله 11 عملية ضد إسرائيل، ما بين التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في جنوبي لبنان، وقصف مواقع عسكرية داخل إسرائيل.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، رصدها إطلاق 115 صاروخًا من لبنان اتجاه مستوطنات قريبة من الحدود الجنوبية، بما في ذلك كريات شمونة، مع سقوط بعض الصواريخ في مناطق مفتوحة في الجليل الأعلى بشمالي إسرائيل.

وقد وسَّعت تل أبيب، منذ 23 من سبتمبر/أيلول الماضي، نطاق عملياتها لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، وبدأت عمليات غزو بري في جنوبي البلاد.

وفي المقابل، يواصل حزب الله الرد يوميًّا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة وقذائف تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات.