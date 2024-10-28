شاهد: دبابة ميركافا إسرائيلية تتحول إلى ركام بفعل عبوة “شواظ”

نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام، اليوم الاثنين، فيديو لعملية تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة شواظ شرق جباليا في شمال قطاع غزة، يوم الخميس الماضي.

وأظهرت المشاهد تقدم الدبابة في جباليا، قبل تفجيرها وتناثر أجزائها في مساحة واسعة بفعل قوة الانفجار.

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه كتائب شهداء الأقصى، مشاهد تظهر تفجير آلية عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها لمخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، في شمال الضفة الغربية.

كتائب القسـ. ـام تبث صورا لتدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة شواظ شرق #جباليا شمال قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/C9ya4mtReb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2024

وفي المقابل يواصل الجيش الإسرائيلي قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن محافظة شمال غزة، ويتواصل التوغل والقصف الإسرائيلي لمختلف مناطق المحافظة مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، ثم اجتاحتها في اليوم التالي بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة.