عائلات أسرى إسرائيليين لنواب في الكنيست: أنتم تكرهون حماس أكثر من حبكم لذوينا (فيديو)

وقعت مشادة بين عائلات الأسرى الإسرائيليين وأعضاء من الكنيست، أثناء جلسة استماع داخل الكنيست، واتهمت العائلات الأعضاء والحكومة بالتقاعس عن الإفراج عن الأسرى.

وذكر المشاركون من عائلات الأسرى أن أبناءهم يعانون من أمراض عدة وأن أي تأخير في الإفراج عنهم يعني مزيدا من المعاناة لهم. كما ذكروا أن الأسرى يعانون أزمات إنسانية ويستحقون العودة إلى منازلهم بأمان، مضيفين “إذا لم يتم إنقاذهم فإن ذلك يعني موتهم، فالوقت ينفد والضغط العسكري يقتلهم”.

وأضافوا أن “إسرائيل لن تنجو كدولة دون إعادة الأسرى، وعلى القادة العمل بشكل فوري، مهددين أنه إذا لم تتم إعادة الأسرى ستكون هناك انتفاضة شعبية ضدهم”، ومطالبين الأعضاء بالخروج من الكنيست “لأنه ليس لديهم ما يقدمونه”.

وحول الموقف من حماس، قالت عائلات الأسرى “حماس تفككت ويجب علينا معرفة من بيده (الأسرى) لإبرام صفقة معه. أنتم تكرهون حماس أكثر من حبكم لذوينا من (الأسرى)، ويجب علينا الانتظار ومعرفة مع من نبرم صفقة التبادل لأن حماس يتم القضاء عليها الآن”.

وصفوا نتنياهو “بالوقح”

كان ممثلو عائلات الأسرى الإسرائيليين قد قاطعوا خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تل أبيب، الأحد، خلال مراسم تأبين رسمية لقتلى الحرب بغزة، وطالبوه بإبرام صفقة تبادل أسرى مع فصائل فلسطينية في القطاع.

وأعرب ممثلو الأسرى عن غضبهم تجاه سياسات الأمن الإسرائيلية التي وصفوها بالفاشلة، وذكروا أن نتنياهو يواصل المماطلة، ولا نية لديه لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، ووصفوه “بالوقح” لعدم إبرامه صفقة مع المقاومة تؤدي للإفراج عن أقربائهم.