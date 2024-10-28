فتح: مروان البرغوثي يتعرض لمحاولة تصفية داخل السجن

قالت حركة (فتح) إن الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية للحركة عضو المجلس المركزي الفلسطيني يتعرض لمحاولة تصفية بقرار من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت اللجنة المركزية لحركة (فتح) ما سمتها “الاعتداءات الوحشية المتكررة بحق الأسرى البواسل وعلى رأسهم القائد مروان البرغوثي، والذي تعرض من جديد لاعتداء آثم في وقت يتعرض فيه بقية إخوانه وأخواته الأسرى إلى أشد وأبشع الاعتداءات والفظائع، من عزل وضرب وحرمان شامل من العلاج والطعام وأبسط الحقوق الآدمية التي نصت عليها المواثيق الدولية”.

وأوضحت (مركزية فتح) في بيان لها، مساء الأحد، “أنه في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق أهلنا في قطاع غزة فإن سلطات الاحتلال المتطرفة ترتكب مجازر وحشية بعيدة عن عدسات الكاميرات بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال”.

وأكدت في بيانها “أن ما تعرض له مروان البرغوثي ما هو إلا محاولة لتصفيته بقرار من حكومة احتلالية متطرفة لا تحمل في أجندتها سوى قتل الفلسطيني أينما كان”.

وأشارت (مركزية فتح) إلى أن حكومة الاحتلال “تضرب بعرض الحائط كل الاحتجاجات والإدانات الصادرة عن المؤسسات الشعبية والرسمية والدولية ذات العلاقة، التي رصدت بدورها آلاف التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها حكومة نتنياهو ضد الأسرى وقادة الحركة الأسيرة”.

وحذرت من أن “المس بحياة القائد مروان البرغوثي وبقية القادة الأسرى والحركة الأسيرة برمتها، سينقل المواجهة مع الاحتلال إلى مرحلة متصاعدة من التوتر والانفجار، خاصة مع كثافة القتل والتقتيل الذي تمارسه حكومة تل أبيب في السجون، وما يشهده شمال قطاع غزة وعموم فلسطين من محرقة مستعرة تجاوزت كل الحدود والمواثيق”.

ودعت (مركزية فتح) في بيانها، الأمين العام للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والمؤسسات الحقوقية ذات العلاقة، إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة البرغوثي والأسرى جميعهم، مطالبة الصليب الأحمر وممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالضغط لزيارة البرغوثي ورفاقه الأسرى.

من جهته، حمّل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة البرغوثي، الذي يتعرض منذ 3 أشهر لأبشع ممارسات العزل والتعذيب الوحشي في معتقل “مجدو”، وفق قوله.

وأشار فتوح إلى الظروف اللاإنسانية التي يعيشها البرغوثي، إضافة إلى ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في “كبسولة الموت” داخل سجون الاحتلال، ما يهدد حياتهم بشكل خطير.

وأوضح فتوح أن وحدات القمع التابعة لإدارة السجون اعتدت بوحشية على البرغوثي داخل زنزانته الانفرادية مستخدمة أدوات عنف متعددة، ما أسفر عن إصابات بليغة في جسده.