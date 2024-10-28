في 4750 صفحة.. جنوب إفريقيا تقدّم أدلة على ارتكاب إسرائيل “إبادة” في غزة

قدّمت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية “أدلة” على “الإبادة الجماعية” التي تتهم بريتوريا إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة، وفق ما أعلن مكتب الرئيس سيريل رامابوزا في بيان اليوم الاثنين.

وأشارت الرئاسة إلى أن الوثيقة “تحتوي على أدلة تُظهر كيف أن حكومة إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.

ووفق رئاسة جنوب إفريقيا، تُظهر الأدلة أن “أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل تستند إلى نية محدَّدة لارتكاب الإبادة الجماعية”.

وتسلّط الأدلة الضوء على “إخفاق إسرائيل في منع التحريض على الإبادة الجماعية، وفي منع الإبادة الجماعية نفسها، وكذلك في معاقبة من يحرضون على ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية”.

وأوضحت الرئاسة أن الوثيقة التي “لا يمكن نشرها للعلن” وفقًا لأعراف المحكمة، تحتوي على أكثر من 750 صفحة من الملاحظات وأكثر من 4000 صفحة من الملحقات.

بدورها، أكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الاثنين، أنها تلقت الوثيقة عبر أحد مسؤوليها، لكنها لم تعطي مزيدًا من التفاصيل.

يُذكر أن دولًا عدة انضمت إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، هي بوليفيا وكولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك.

وعلى الرغم من أن قرارات “العدل الدولية” ملزمة قانونًا، فإن المحكمة لا تملك أي وسائل ملموسة لتطبيقها.

وصباح الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي إلى 43 ألفًا و20 شهيدًا و101 ألف و110 مصابين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.