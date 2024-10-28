قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر إسرائيل من “عواقب مريرة”

توعد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إسرائيل، الاثنين، بـ”عواقب مريرة” بعد استهدافها مواقع عسكرية إيرانية، السبت، وأكد سلامي أن “الكيان الصهيوني لن يتصور العواقب المريرة لعدوانه على إيران”.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن سلامي قوله “إن العمل غير الشرعي وغير القانوني الذي قام به الكيان الصهيوني القاتل للأطفال، والذي فشل في تحقيق أهدافه المقيتة بسبب جاهزية الدفاع الجوي للبلاد، يظهر خطأ الحسابات وأيضا عجز هذا الكيان في ساحة المعركة أمام مقاتلي جبهة المقاومة الإسلامية الكبرى، وخاصة في غزة ولبنان، ومن المؤكد أن عواقبها المريرة لن يتصورها المحتلون”.

عملية سيستان وبلوشستان

وقدم سلامي التعازي “باستشهاد مجموعة من حراس أمن البلاد في مواجهة مع مجرمين إرهابيين ومرتزقة الاستكبار العالمي في منطقة تفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان”.

وقال سلامي: “إن هذا العمل الشرير، الذي حدث بالتوازي مع العمل الشرير الذي قام به الكيان الصهيوني ضد الوطن الإسلامي، يظهر التنسيق والتآزر بين مناهضي الشعب الإيراني في منطقة سيستان وبلوشستان البطلة والمجرمين الصهاينة المنضوين تحت أجندة العدو الشرير للثورة والنظام الإسلامي”.