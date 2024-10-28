“ما بدنا إلا سقف فوق رأسنا”.. نازحون في لبنان يحولون سياراتهم إلى بيوت مؤقتة (شاهد)

حوّل نازحون سوريون في جنوب لبنان سياراتهم إلى منازل مؤقتة في مدينة صيدا، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها.

ويعتمد هؤلاء النازحون على سياراتهم كمأوى بديل في غياب حلول سكنية ملائمة، وهو ما يعكس حجم المعاناة التي يعيشونها جراء النزوح المستمر وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقال النازح السوري علاء جرير، للجزيرة مباشر، متحدثا عن معاناته “السيارة قلبتها بيت، قاعدين بالسيارة نحنا وأطفالنا سوا. المطر لما بينزل يا بيغرقنا، يا بننام هون بالأرض”.

وأضاف “ما بدنا شيء غير مسكن، مسكن لهؤلاء الأولاد ولهؤلاء النسوة. ما بدنا إلا سقف فوق رأسنا”، مشيرا إلى أن العائلات افترشت الأرض حول سياراتها الخاصة، محرومين من أدنى أساسيات الحياة، ومطالبين بتوفير مساكن تحميهم من قسوة النزوح ومعاناته.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا، منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وحتى الآن، عن ألفين و672 شهيدا و12 ألفا و468 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن نحو مليون و200 ألف نازح.