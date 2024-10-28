ما هي الولايات التي ستحسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

يركز المرشحان في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وكامالا هاريس جهود حملتيهما في الأيام الأخيرة في ولايات قليلة تشهد منافسة حادة.

وستحسم بضع عشرات آلاف الأصوات بتلك الولايات الانتخابات الرئاسية على غرار ما حدث في العام 2020.

وبخلاف الولايات المؤيدة لنائبة الرئيس الديمقراطي مثل كاليفورنيا ونيويورك، أو للرئيس الجمهوري السابق مثل كنتاكي أو أوكلاهوما. توجد ولايات يُطلق الأمريكيون عليها اسم “الولايات المتأرجحة”.

بنسلفانيا

من الواضح أن ولاية بنسلفانيا تشهد المنافسة الأكبر.

فاز دونالد ترامب في بنسلفانيا بفارق ضئيل في العام 2016، وكذلك الرئيس الحالي جو بايدن في العام 2020.

وتخلى جزء من الطبقة العاملة في هذه الولاية الشمالية الشرقية التي شهدت تراجعا صناعيا كبيرا عن دعم الديمقراطيين مانحين تأييدهم لدونالد ترامب.

لكن كامالا هاريس تسعى إلى استعادة بعض هذا الدعم من خلال مشاريع كبرى للبنى التحتية أطلقها جو بايدن، تخلق فرص عمل، ومن خلال دعم النقابات.

وتميل المدن الكبرى مثل فيلادلفيا وبيتسبرغ نحو نائبة الرئيس، في حين يعتمد الرئيس السابق على سكان الريف.

ميشيغن

تعد ولاية ميشيغن معقلا آخر للديمقراطيين شهد تراجعا صناعيا، ومنح دعمه لدونالد ترامب في العام 2016 في خطوة غير متوقعة، لكن عادت الولاية وصوتت لصالح جو بايدن في العام 2020.

وسيكون توجه العديد من الناخبين المسلمين أو ذوي الأصول العربية في هذه الولاية حاسما بالنسبة لهاريس، في حين يعارض هؤلاء منذ عام الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها في غزة.

وفي الولاية المعروفة بصناعة السيارات، حصلت المرشحة الديمقراطية على دعم اتحاد “يو آي دبليو” الرئيسي في القطاع.

ويركز ترامب على تكاليف المعيشة لجذب الطبقة الوسطى، ويصوّر منافسته على أنها مسؤولة مشارِكة في عهد ديمقراطي شابه التضخم.

ويسكونسن

في ولاية ويسكونسن أيضا، خسر الديمقراطيون في العام 2016 لكنهم فازوا في 2020.

ونظم الجمهوريون الذين تأسس حزبهم في هذه الولاية، مؤتمرهم الرئيسي فيها في يوليو/تموز الماضي.

ويأمل الديمقراطيون في جذب الجمهوريين المعتدلين الذين يعارضون خطاب ترامب، من خلال الإشارة إلى أنه يمثل “تهديدا وجوديا للديمقراطية”.

جورجيا

في أعقاب الحركات الكبرى المناهضة للعنصرية، فضلت ولاية جورجيا المحافظة التي تضم عددا كبيرا من الأمريكيين من أصول أفريقية (حوالي 30% من الناخبين) التصويت للديمقراطي جو بايدن في العام 2020.

وتأمل كامالا التي قد تصبح أول امرأة تصل إلى البيت الأبيض، في جذب الشباب والأقليات في أتلانتا. لكن يبدو أنها تجد صعوبة في الحصول على أصوات الرجال السود.

ويشيد الناخبون المتديّنون وعددهم كبير جدا في هذه الولاية، بالرئيس السابق على خلفية إلغاء المحكمة العليا الضمانة الدستورية للحق في الإجهاض، بعد تعيين ترامب 3 قضاة محافظين فيها.

كارولاينا الشمالية

كارولاينا الشمالية هي الولاية الوحيدة من بين “الولايات المتأرجحة” السبع التي صوتت للحزب الجمهوري في 2020.

ولم تصوت الولاية للديمقراطيين منذ العام 2008 ولكنها انتخبت حاكما ديمقراطيا منذ 2017.

وبعد مرور إعصار هيلين المدمر الذي خلف 96 قتيلا على الأقل في الولاية، نشر ترامب اتهامات كاذبة بشأن تعامل الحكومة مع الكارثة، لكن من الصعب تحديد تأثيرها على الناخبين المحليين.

وكما هي الحال في جورجيا، تعتمد كامالا على دعم الأمريكيين من أصل إفريقي والشباب.

أريزونا

أحدثت ولاية أريزونا الواقعة في جنوب غرب البلاد مفاجأة في العام 2020 بتصويتها لصالح بايدن ومنحه 10457 صوتا إضافيا، في حين أنها غالبا ما أيّدت الجمهوريين.

لكن طرح المرشح الجمهوري موضوع الهجرة غير الشرعية بعبارات قاسية، قد يصب في صالحه انتخابيا في هذه الولاية المتاخمة للمكسيك، على الرغم من كونها تضم عددا كبيرا من المواطنين من أصول لاتينية.

ومع ذلك، هناك أمل بفوز كامالا هاريس فيها، ففي العام 2022، انتخبت الولاية حاكمة ديمقراطية على حساب مرشحة تابعة لترامب.

نيفادا

تضم ولاية نيفادا أقل عدد من السكان مقارنة بالولايات المتأرجحة الأخرى، ولم تصوت لصالح مرشح جمهوري منذ جورج بوش في العام 2004.

لكن يعتقد المحافظون أنهم قادرون على تغيير الوضع السائد بالاعتماد خصوصا على المواطنين من أصول لاتينية الذين يبتعدون بشكل متزايد عن الحزب الديمقراطي وخصوصا الرجال منهم.

ويرى أنصار كامالا هاريس أن وصول مقيمين جدد وموظفين أصغر سنا وأكثر تعليما قادمين خصوصا من ولاية كاليفورنيا المجاورة للعمل في مجال التكنولوجيا أو تحول الطاقة، قد يصب في صالحها.