نتنياهو: نخوض حربا ستغير الشرق الأوسط ونريد مزيدا من اتفاقات السلام مع الدول العربية (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن “إيران تسعى لبناء مخزون من القنابل النووية، تحملها صواريخ بعيدة المدى من أجل تدمير إسرائيل”، مشيرًا إلى أنها “قد تهدد العالم بأسره في أي مكان”.

وأضاف في كلمة ألقاها أمام الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) في افتتاح دورته الشتوية “أريد أن أذكر أين كنا قبل عام وأين نحن اليوم. لقد عانينا ضربة رهيبة ومذبحة فظيعة. أسوأ هجوم على الشعب اليهودي منذ المحرقة” في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتابع “ما حدث أننا قلبنا الوعاء رأسًا على عقب. لقد انتقلنا من الحرب الدفاعية إلى الحرب الهجومية. انتهينا من التحرك الرئيسي ضد حماس وتحركنا شمالًا”.

وأردف “قضينا على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والقائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف (تنفي حماس مقتله) وصالح العاروري ويحيى السنوار وآخرين”.

وتطرَّق نتنياهو إلى الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال على إيران السبت الماضي، بقوله “ألحقنا أضرارًا جسيمة بأنظمة الدفاع الإيرانية وقدرتها على إنتاج الصواريخ الموجهة نحونا”.

وأضاف “نحن في خضم حرب النهضة، نخوض حربًا تغيّر وجه الشرق الأوسط”، على حد قوله.

وقال نتنياهو “استراتيجيتنا تفكيك محور الشر، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي جديد. نحن في بداية حقبة تاريخية جديدة”، وفق وصفه.

وتابع “لن أستسلم ولن أتخلى عن تحقيق هذا الهدف المركزي. إن وقف البرنامج النووي الإيراني في مقدمة أولوياتنا، ولأسباب واضحة لا أستطيع أن أشارككم جميع أعمالنا وخططنا في هذا الصدد”.

السلام مع الدول العربية

في السياق، أعلن نتنياهو أنه يطمح إلى تحقيق السلام مع الدول العربية، قائلًا “أطمح إلى مواصلة العملية التي مضيت بها قبل بضع سنوات بتوقيع ‘اتفاقات أبراهام’ التاريخية، من أجل تحقيق السلام مع دول عربية أخرى”.

وفي إطار تلك الاتفاقات التي أُبرمت بوساطة أمريكية في عام 2020، طبَّعت البحرين والإمارات والمغرب والسودان العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقال نتنياهو “وقّعنا 4 اتفاقات سلام، أشدّد، السلام من أجل السلام، مع بلدان مهمة في الشرق الأوسط”.