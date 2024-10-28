وزير الدفاع الإسرائيلي: نحتاج إلى مزيد من الجنود بسبب العدد الكبير للقتلى والمصابين (فيديو)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الاثنين، إن جيش بلاده “بحاجة إلى مزيد من الجنود بسبب تزايد أعداد القتلى والجرحى في المعارك”.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي لغالانت عقب انتهاء جلسة بالهيئة العامة للكنيست (البرلمان) بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية، في جلسة تناولت قانون تجنيد اليهود المتشددين “الحريديم”.

وقال وزير الدفاع للقناة 12 الإسرائيلية “القضية ليست سياسية، بل قضية أمنية وأخلاقية، الوضع بات أسوأ، هناك جبهات أكثر مفتوحة وعدد أكثر من الجنود القتلى والمصابين، لذلك نحن بحاجة إلى المزيد من الجنود”، في حين نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت وصف غالانت للوضع بأنه “خطير”.

ويطالب غالانت، المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بقانون تجنيد يساوي بين الإسرائيليين، ولا يستثني أحدًا من أداء الخدمة العسكرية.

من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لابيد مخاطبًا نتنياهو “لو كنت حقًّا رئيس وزراء قويًّا لأبلغت شركاءك (من الحريديم) بأن دولة إسرائيل في حالة حرب، وأن الجنود يُقتلون ويصابون كل يوم، لذلك فلن يكون هناك قانون للتهرب من الخدمة العسكرية”.

ويشكل الحريديم نحو 13% من تعداد سكان إسرائيل البالغ نحو 9.7 ملايين نسمة، وعادة لا يخدمون في الجيش بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة.

ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عامًا بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلًا طوال العقود الماضية.

واستنادًا إلى معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن 771 جنديًّا وضابطًا قُتلوا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 360 خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وخالفت وسائل إعلام إسرائيلية معطيات الجيش الرسمية بشأن عدد المصابين في صفوفه، وقالت إن عدد المصابين أكثر من 10 آلاف عسكري منذ بداية الحرب على غزة، وهو ضعف العدد الذي أعلنه الجيش.