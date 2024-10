أوباما ينتقد مسلمين دعموا ترامب: كيف تنتخبون شخصا حظر دخولكم أمريكا؟ (فيديو)

انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما داعمي المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب من المسلمين، خاصة من أيَّده في آخر مؤتمرين بولاية ميشيغان وماديسون بارك بنيويورك.

ووجَّه أوباما في خطابه خلال التجمع الانتخابي، الذي أقيم مساء الاثنين في فيلادلفيا، اللوم لبعض أئمة المسلمين الذين أعلنوا دعمهم لترامب منذ أيام، قائلًا “إذا كنت مسلمًا أمريكيًّا وتشعر بالانزعاج إزاء ما يحدث في الشرق الأوسط، فلماذا تضع ثقتك في شخص أصدر حظرًا على المسلمين، وأشار مرارًا وتكرارًا إلى أنك لست جزءًا من مجتمعنا الأمريكي؟”.

وأشار أوباما إلى ما قام به ترامب عندما منع دخول المسلمين من دول عدة في شهره الأول حينما وصل إلى الحكم عام 2017.

وتابع أوباما تحذيراته من عودة ترامب مرة أخرى للحكم، قائلًا “إذا كنت مسيحيًّا وتهتم بشدة بقضية الإجهاض، فأنا أفهم ذلك، ولكن هل يعني هذا أنك ستدعم شخصًا يبدو أنه ينتهك كل الوصايا العشر تقريبًا؟”.

