بمناسبة “عيد السكوت”.. طلبة يهود في جامعات أمريكية يذكّرون بمعاناة الفلسطينيين (فيديو)

أقام طلبة يهود في عدد من الجامعات الأمريكية هذا الأسبوع نصبًا رمزيًّا للاحتفال بما يُسمى “عيد السكوت” (Sukkot) في ديانتهم اليهودية، وذلك للتذكير بالأوضاع التي يعانيها الفلسطينيون بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

والتقت الجزيرة مباشر عددًا من الطلبة اليهود خلال الفعالية التي طالبوا خلالها إدارات الجامعات بقطع العلاقات الاقتصادية والأكاديمية مع إسرائيل، ووقف الدعم العسكري الأمريكي للاحتلال، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتحدثت ميريام، وهي طالبة يهودية في واشنطن، عن مغزى نصب ما يُعرف في الثقافة اليهودية بـ”السوكة” الذي يشبه الخيمة في ساحة الجامعة، بقولها “نعمل على إحياء مناسبة عيد السكوت اليهودي، وهو موسم الحصاد الذي نحتفل به، ونحن هنا لنقول إنه لا يوجد حصاد في ظل الإبادة الجماعية، فقد دمر الكيان الصهيوني أراضي فلسطين وارتكب إرهابا بيئيًّا”.

وأضافت “الخيمة المؤقتة هنا تعبّر عن الطريقة التي عاش بها اليهود أثناء خروجهم من مصر، وبالنسبة لليهود في الوقت الحالي، فإن البقاء والأكل والنوم في ‘السوكة’ مجرد خيار، في حين يُكرَه ملايين الفلسطينيين على العيش في خيام النزوح التي لا تسلم من شر الاحتلال”.

كما أشارت الطالبة إلى القمع الذي تمارسه الجامعات الأمريكية على الداعمين لفلسطين، إذ أوقفت نشاط عدد من المنظمات والطلاب، بينما دهمت الشرطة بيوتهم وصادرت أجهزتهم.

من جانبه، عبَّر غافي آش، وهو طالب في جامعة براون بولاية رود آيلاند، عن غضبه لما يحدث في غزة وتواطؤ الجامعات الأمريكية مع الاحتلال، قائلًا “عندما نرى المشاهد المرعبة تقع على عاتقنا -لكوننا يهودًا- مسؤولية أن نقول إن هذا لا يحدث باسمنا، وعلينا -بصفتنا طلبة- أن نعمل على إيقاف الشراكة بين جامعاتنا وإسرائيل فيما يتعلق بوقف الاستثمار في صناعة السلاح والتكنولوجيا التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في العنف والإبادة”.

من جهته، أوضح الطالب إيدي رام أن هذا التضامن لم يمر بسلام، حيث دهمت شرطة الحرم الجامعي بجامعة براون خيمة التضامن التي نصبها الطلبة هذا الأسبوع، وهددوهم بعقوبات بسبب ما رأوه “ممارسات تخالف سياسات الجامعة”.

ويُعَد عيد “السكوت” (Sukkot) واحدًا من أهم المناسبات في الديانة اليهودية، ويُحتفل به مدة سبعة أيام بعد “يوم الغفران”، ويتمحور حول شكر الله تعالى على المحصول، كما يحيي فيه اليهود ذكريات الخروج من مصر، ويقوم اليهود أثناءه ببناء خيمة متنقلة، تُسمى في الثقافة اليهودية “سوكة”.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.