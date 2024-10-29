تسريب لنتنياهو يكشف أثر استشهاد السنوار على مفاوضات تبادل الأسرى (فيديو)

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، عن فحوى تسجيل صوتي مسرَّب لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن مفاوضات الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة في غزة.

وقال نتنياهو في التسريب “نعمل من أجل إعادة المختطفين، ونحاول التوصل إلى حلول جزئية، لكنني لست متأكدًا من نجاحها بسبب مقتل يحيى السنوار“، لافتًا إلى أن كل من سيخلف السنوار سيسعى ليكون سنوارًا أكثر منه، وفق وصفه.

وأضاف “حماس تقدّم طلبات، لكننا لا نستطيع الموافقة عليها، لأنها تريد إنهاء الحرب”.

وتابع “إذا تراجعت حماس عن شروطها فسيكون بسبب رغبتهم في الحصول على مساحة للتنفس”.

وأشار نتنياهو إلى المقترح المصري الذي تناولته وسائل الإعلام، قائلًا “إنه غير قائم لأننا نريد اتفاقات جزئية تقوم على مصالحنا الوطنية”.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برفض نتنياهو المبادرة المصرية لهدنة قصيرة الأمد مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد.

وأعلن السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده طرحت مبادرة لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، تبدأ بيومين، ثم 10 أيام، يتخللها مفاوضات لتبادل عدد من أسرى الطرفين.

وأشار السيسي إلى أن المبادرة المقترحة تتضمن “تبادل أسرى إسرائيليين مع بعض المعتقلين الفلسطينيين (لم يحدد عددهم)”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12 وهيئة البث الرسمية، أن المبادرة المصرية تتضمن الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين أحياء.

ورغم دعم أغلبية الوزراء الإسرائيليين للمقترح المصري، فإن تل أبيب قررت رفض مقترح الصفقة الصغيرة، بسبب معارضة نتنياهو، الذي شدد على أن المفاوضات تجري فقط تحت النار، وفق ما ذكرت القناة 12 عبر موقعها الإلكتروني.

وأكدت القناة أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل أيدت المقترح أيضًا.