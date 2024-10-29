شاهد: روسيا تُجري مناورات على شن ضربات نووية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده بدأت مناورة جديدة بشأن استخدام الأسلحة النووية.

وذكر بيان صادر عن الكرملين أن بوتين قال، خلال اجتماع عقده مع مسؤولين عسكريين روس، إنهم بدأوا مجددًا مناورات على استخدام الأسلحة النووية في روسيا.

وأضاف “اليوم نُجري مناورات الردع الاستراتيجي، الذي ستقوم السلطات خلاله بفحص الأنشطة المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية من خلال إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز”.

وصرَّح بوتين بأن استخدام الأسلحة النووية هو إجراء “استثنائي” لضمان أمن الدولة.

وأردف “نظرًا للتوترات الجيوسياسية المتزايدة والتهديدات والأخطار الخارجية الجديدة، من المهم أن تكون لدينا قوة استراتيجية حديثة جاهزة للاستخدام في جميع الأوقات”.

وأشار بوتين إلى أن بلاده ستواصل تجديد القدرات النووية، وأن الموارد اللازمة لذلك متوفرة لديها، مضيفًا “بلغت نسبة تجهيز الجيش الروسي بالأسلحة الحديثة 94% هذا العام”.

ولفت بوتين إلى أهمية حماية روسيا ومواطنيها، قائلًا “لا نريد الدخول في سباق تسلح مرة أخرى، لكننا سنُبقي قدرتنا النووية عند المستوى الضروري”.

وكانت روسيا قد بدأت مناورات استخدام الأسلحة النووية في المنطقة العسكرية الجنوبية بالبلاد في نهاية مايو/أيار الماضي، واستمرت المناورات المكونة من ثلاث مراحل نحو 3 أشهر.