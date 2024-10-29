عشرات الشهداء والمصابين في مجزرة جديدة للاحتلال في بيت لاهيا.. وحماس تعلق (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن 16 شخصًا على الأقل استشهدوا، وأصيب العشرات جراء قصف جيش الاحتلال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقصف الاحتلال، مساء الثلاثاء منازل عدة، بينها منزل لعائلة اللوح في محيط مسجد سليم أبو مسلم في بيت لاهيا.

وحدثت المجزرة بعد ساعات من استشهاد 93 شخصًا وإصابة العشرات في مجزرة ارتكبها الاحتلال في بيت لاهيا أيضًا.

وتأتي المجازر بينما أصبحت محافظة شمال غزة بلا خدمات طبية أو دفاع مدني.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة منذ أكثر من عشرين يومًا على شمالي قطاع غزة، بدأها بحملة من القصف العنيف وسط فرض حصار مشدَّد، ومنع دخول الماء والغذاء والوقود.

وتسبَّب الهجوم في خروج المستشفيات الموجودة في شمالي القطاع من الخدمة، كما أعلن الدفاع المدني عدم تمكنه من تقديم الخدمات.

من جهتها، طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قادة الأمتين العربية الإسلامية “بكسر الحصار عن شمالي قطاع غزة فورًا، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود لإنقاذ أرواح مئات الآلاف”.

كما دعت حركة حماس في بيان، مساء الثلاثاء، إلى قطع العلاقات مع إسرائيل فورًا، والضغط “بشكل فعّال على داعمي الاحتلال لوقف عدوانه وإجرامه، وتدميره كل مقومات الحياة الإنسانية”.