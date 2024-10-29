قيادي بحماس يروي موقفا مع يحيى السنوار بشأن حفظة القرآن (فيديو)

روى عضو المكتب السياسي لحركة حماس كمال أبو عون جانبًا من حياة رئيس المكتب السياسي السابق للحركة الشهيد يحيى السنوار بشأن اهتمامه بحفظة القرآن ومساواتهم مع جنود كتائب القسام.

وقال أبو عون، خلال مؤتمر الذكرى الثالثة لانطلاق الهيئة العالمية لأنصار النبي، إنه كان أمين سر للمكتب السياسي لحماس، وتابع “وكنت يوميًّا ألتقي بأبو إبراهيم (يحيى السنوار) هذا الرجل كان يمتثل قبل صفات القيادة، بالصفات الإيمانية العظيمة، لأنه تربى في المساجد وموائد القرآن”.

وحكى أبو عون موقفًا كان شاهدًا عليه بحكم قربه من الشهيد السنوار، وقال إنه ذات يوم “جاء متبرع وتبرع بـ400 ألف دولار، وأخبرنا إنها لحماس، ليقوم السنوار بتخصيص 200 ألف دولار لدار القرآن الكريم و200 ألف دولار لوحدة التصنيع بكتائب القسام (الجناح العسكري لحماس)”.

كلمة لم تكن على البال.. من أمين سر الشهيد #يحيى_السنوار ..أخذت بتلابيب نفسي، وأشعرتني بروح الشهيد ترفرف على المكان. #مؤتمر_الأنصار_والطوفان pic.twitter.com/BSpQFmsWtA — د. محمد الصغير (@drassagheer) October 29, 2024

وأوضح القيادي بحماس “كان (السنوار) دائمًا يقول إنني أعتبر أن حفظة القرآن كجنود كتائب القسام”، وأشار أبو عون إلى أن “مَن تشاهدونهم اليوم في ميدان المعركة أغلبهم من حفظة القرآن”.

واستشهد السنوار خلال اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال في قطاع غزة، ونشرت إسرائيل لقطات صورتها مسيَّرة، تُظهر السنوار في لحظاته الأخيرة، وهو يحاول إسقاط المسيَّرة بعصاه رغم إصابته.