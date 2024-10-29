مقتل 4 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في شمال غزة (شاهد)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط، وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في معارك بشمال قطاع غزة.

وقال الجيش إن الضابط يهوناتان جوني كيرين، 22 عاما، والرقباء نسيم ميتال، 20 عاما، وأفيف جلبوع، 21 عاما، و⁠ناعور حيموف، 22 عاما، وجميعهم من الوحدة (888)، قتلوا في معركة بشمال قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي، في بيان، إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة من الوحدة نفسها أيضا في المعركة ذاتها.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن العسكريين الأربعة قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المباني في جباليا بشمال القطاع.

وطبقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 776، بينهم 365 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

ولا يشمل هذا العدد المدنيين وعناصر الشرطة وجهاز الأمن العام “الشاباك” الذين قتلوا منذ بداية الحرب.