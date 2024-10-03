إسرائيل: 25 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق 25 صاروخا ومسيّرتين من لبنان على شمال إسرائيل، مع استمرار دوي صفارات الإنذار في العديد من المدن والمستوطنات القريبة من الحدود.

يأتي ذلك في حين يتواصل العدوان الإسرائيلي المكثف على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو الأعنف منذ بدء الاشتباكات مع حزب الله قبل عام في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ودوّت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية بما فيها كريات شمونة ومارغليوت ومسغاف عام والمطلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: فيما يتعلق بالإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى، تم رصد حوالي 25 عملية إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية.

وذكر الجيش أنه اعترض بعض تلك الصواريخ، وأن البقية سقطت في مناطق مفتوحة، على حد زعمه.

طائرتان مسيّرتان

وأضاف أنه رصد طائرتين مسيّرتين عبرتا من الأراضي اللبنانية، وأنه اعترض إحداهما في المجال البحري قبالة ساحل نهاريا.

وتحدث الجيش عن سقوط المسيّرة الثانية في منطقة مفتوحة، قائلا إنه لا توجد إصابات.

وتتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

وأشار الجيش إلى أنه عند وقوع هذا الحادث لم يتم تشغيل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة، على حد قوله.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن فجر الخميس أن سلاح الجو اعترض هدفًا جويًّا مشتبهًا فيه بالمنطقة البحرية قبالة شواطئ منطقة تل أبيب الكبرى. ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة.