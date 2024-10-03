سياسة|قطاع غزة

استشهاد صاحب أشهر صورة بالانتفاضة الفلسطينية الثانية

أشهر صورة بالانتفاضة لعبدالعزيز صالحة وهو يشير بيده الملطخة بالدماء بعد مقتل جنديين إسرائيليين
أشهر صورة بالانتفاضة لعبدالعزيز صالحة وهو يشير بيده الملطخة بالدماء بعد مقتل جنديين إسرائيليين (غيتي)
3/10/2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال الأسير المحرر عبد العزيز صالحة، صاحب أشهر صورة بالانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

وقال الدفاع المدني في غزة إن عبد العزيز صالحة استشهد في غارة إسرائيلية أصابت خيمة في مخيم للنازحين في دير البلح بوسط القطاع مساء الأربعاء.

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وزعم جيش الاحتلال مشاركة صالحة في السنوات الأخيرة بالتخطيط وتوجيه عمليات بالضفة الغربية المحتلة، لافتًا إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع جهاز الأمن العام “الشاباك”.

يذكر أنه في أكتوبر/تشرين أول 2000، انتشرت في أنحاء العالم صورة لفلسطيني يطل من نافذة مركز للشرطة الفلسطينية وعلى يده دماء.

وتم اتهام صالحة، من بلدة دير جرير شرق مدينة رام الله، بالمشاركة في قتل جنديين إسرائيليين أضلا طريقهما ودخلا رام الله بالخطأ، حيث قضت محكمة إسرائيلية بسجنه مدى الحياة، لكن تم الافراج عنه عام 2011، ونقله إلى غزة في إطار صفقة تبادل 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أُسر في غزة عام 2006.

ولقي استشهاد صالحة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وأعاد ناشطون نشر مقطع “فيديو” له قبل سنوات قليلة وهو يحكي عن لحظة التقاط الصورة الشهيرة.

واعتبر مدونون أن نهاية صالحة بالاستشهاد هي نهاية مشرفة له وتليق بمسيرته.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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