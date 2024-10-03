استشهاد صاحب أشهر صورة بالانتفاضة الفلسطينية الثانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال الأسير المحرر عبد العزيز صالحة، صاحب أشهر صورة بالانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

وقال الدفاع المدني في غزة إن عبد العزيز صالحة استشهد في غارة إسرائيلية أصابت خيمة في مخيم للنازحين في دير البلح بوسط القطاع مساء الأربعاء.

وزعم جيش الاحتلال مشاركة صالحة في السنوات الأخيرة بالتخطيط وتوجيه عمليات بالضفة الغربية المحتلة، لافتًا إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع جهاز الأمن العام “الشاباك”.

استشهاد الأسير المُحرر عبد العزيز صالحة صاحب الصورة الأشهر في الانتفاضة الثانية جراء غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/J9wq5BXkoN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 3, 2024

يذكر أنه في أكتوبر/تشرين أول 2000، انتشرت في أنحاء العالم صورة لفلسطيني يطل من نافذة مركز للشرطة الفلسطينية وعلى يده دماء.

وتم اتهام صالحة، من بلدة دير جرير شرق مدينة رام الله، بالمشاركة في قتل جنديين إسرائيليين أضلا طريقهما ودخلا رام الله بالخطأ، حيث قضت محكمة إسرائيلية بسجنه مدى الحياة، لكن تم الافراج عنه عام 2011، ونقله إلى غزة في إطار صفقة تبادل 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أُسر في غزة عام 2006.

ولقي استشهاد صالحة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وأعاد ناشطون نشر مقطع “فيديو” له قبل سنوات قليلة وهو يحكي عن لحظة التقاط الصورة الشهيرة.

الشهيد عبد العزيز صالحة الذي ارتقى في قصف على دير البلح يتحدث في لقاء سابق مع الاخ الحبيب ابو محمد على عصافرة عن صورته التي تعتبر من الأشهر في انتفاضة الأقصى… ماذا فعل عندما دخل جنديان من جيش الاحتلال إلى رام الله؟

فهنيئا للمجاهد الشهيد ابو البراء ولمن سيقه ومن ينتظر على طريق… pic.twitter.com/4hmkhRxc04 — محمود مرداوي (@Mardawi_Mahmoud) October 3, 2024

واعتبر مدونون أن نهاية صالحة بالاستشهاد هي نهاية مشرفة له وتليق بمسيرته.

النهايات المشرفة للأبطال… صورة الشاب الذي يرفع يديه الملطخة بالدماء للجمهور ليست مشهداً من فيلم سينمائي، هذه الصورة تعود لأحد أبطال انتفاضة الأقصى وتاريخها بالتحديد ١٢/١٠/٢٠٠٠ حين دخلت قوة خاصة صهيونية إلى داخل رام الله وتم احتجازهم في أحد مراكز الشرطة ثم هاجمه حشود الجماهير… pic.twitter.com/oee7hTlrdL — د. أشرف عوض (@dsrfw2) October 3, 2024

قصة بطل من بلاد الرجال العظماء ..

الشهيد عبد العزيز صالحة الذي ارتقى في قصف على دير البلح يتحدث مع صديقه عن صورته الأشهر في انتفاضة الأقصى. ماذا فعل في أحد جنود القوات الخاصة الصهيونية الذي أدخلته قوات الأمنية الفلسطينية مركزا للشرطة لحمايته من الغضب الشعبي؟!

رحمك الله يا عبد… pic.twitter.com/MzfXw3X4m7 — يونس أبو جراد (@YunusAbujarad) October 3, 2024

تُظهر الصورة الشهيرة لعبد العزيز صالحة، من دير جرير، يرفع يديه بعد قتل مستوطنيْن اثنين في 12/10/2000. كان صديقًا قريبًا، يتمتع بموهبة فريدة في قراءة المشهد الإسرائيلي والترجمة العبرية. بعد سنوات في الأسر، تحرر في صفقة وفاء الأحرار عام 2011. استشهد أمس في دير البلح، تاركًا فراغًا… pic.twitter.com/kv3sMoGFgr — سائد حسونه • Saed Hassunah (@SaedHassunah) October 3, 2024