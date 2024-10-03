اللبنانية ياسمين مراد تروي رحلة نزوحها جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)

روت اللبنانية ياسمين مراد المراحل المأساوية لرحلة نزوحها الأخيرة، جراء الغارات والحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان، والتي غيرت حياتها رأسا على عقب.

بدأت ياسمين رحلتها من بلدة كفرا في جنوب لبنان، ثم انتقلت إلى ضاحية بيروت الجنوبية، وصولًا إلى محطتها الحالية في مدرسة لإيواء النازحين في عكار بشمال البلاد التي تعيش فيها الآن متطوعة وتقدم المساعدة في طهي الطعام للنازحين الذين يشاركونها نفس المعاناة.

وقالت ياسمين للجزيرة مباشر: “كنت في البداية أعيش في كفرا، ثم أعطونا مهلة لإخلاء البيت، فتوجهنا إلى الضاحية وقررنا الإقامة هناك. وبعد دقائق، تعرض البيت للقصف وسقط. انتقلنا إلى الضاحية حيث طلبوا منا الإخلاء مجددًا، إلى أن وصلنا إلى الشمال وها نحن الآن نقيم في المدرسة”.

وعن أصعب مشاهد رأتها خلال نزوحها، قالت ياسمين: “عندما ترى الناس جميعًا على الطرقات والأطفال الشهداء، فإن هذه المشاهد وحدها تحرق القلب”، مشيرة إلى أنها فقدت صديقتها وأولادها جراء القصف في الجنوب.

وتشتاق النازحة إلى حالها السابق الذي تغير بلمح البصر، قائلة: “أكثر ما أشتاق له هو الأشخاص الذين فقدتهم، وكذلك الحياة التي كنا نعيشها، بينما كنت جالسًا في بيتك وتتمتع بحريتك في كل شيء، يأتيك ابنك أو ابنتك ويطلبان منك شيئًا صغيرًا ولا تستطيع تأمينه الآن”.