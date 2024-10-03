بطائرات مسيرة.. الحوثيون يهاجمون هدفا حيويا في تل أبيب (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الخميس، أنها هاجمت بنجاح هدفا حيويا في يافا المحتلة.. تل أبيب (وسط إسرائيل) بطائرات مسيرّة.

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز: ” نفذنا عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا (لم يحدده) في منطقة يافا المحتلة.. تل أبيب في فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيّرة نوع يافا”.

وأضاف: “حققت العملية أهدافها بنجاح، وذلك بوصول الطائرات إلى أهدافها دون أن يرصدها العدو أو يسقطها”.

‏ وتوعد سريع باستمرار قوات الجماعة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد إسرائيل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان.

وأضاف: “ونحن على بعد أيام من الانطلاقة المباركة لطوفان الأقصى، تجدد القوات المسلحة اليمنية (قوات الحوثيين) دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تسجيل مواقفها المؤيدة والداعمة للشعبين الفلسطيني واللبناني خلال الأيام المقبلة”.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية وسفنًا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب، تضامنًا مع غزة التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومع تدخّل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديًّا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها أصبحت تَعُدّ كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.