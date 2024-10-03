“ثأرًا لدماء نصر لله”.. القسام تنشر مشاهد لكمين مركب استهدف 10 آليات إسرائيلية (فيديو)

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد جديدة تعد من الأطول منذ بداية الحرب لتصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في غزة.

ونشرت القسام، اليوم الخميس، مشاهد لكمين مركب استهدفت من خلاله آليات إسرائيلية خلال توغلها في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ورصدت القسام في بداية “الفيديو” أماكن تواجد 10 آليات عسكرية إسرائيلية، وأشارت إليها بسهمها الأحمر.

وقال أحد مقاتلي القسام، إن هذه العملية “نثأر بها لكل شهدائنا الأبرار، ولكي يعلم العالم كله أن غزة ومجاهديها الأبرار لا ينسون من وقف بجانبهم، وعلى رأسهم الشهيد حسن نصر الله، الذي استشهد على يد الغدر والخيانة، اليوم نحن سنثأر بجانب إخواننا المجاهدين في دولة لبنان الشقيقة لدماء حسن نصر الله ودماء كل شهداء لبنان وفلسطين”.

وكشفت القسام عن مراحل الكمين المركب الذي أسمته “تجديد العهد والبيعة”، وجاءت كالتالي:

المرحلة الأولى: استهداف “قادوح” هندسي ودبابة “ميركافا 4” وجرافة عسكرية من نوع “D9”.

المرحلة الثانية: استهداف دبابة “ميركافا” وناقلتي جند وجرافتين من نوع دي “D9” وتفجير حقل ألغام في قوة هندسية.

المرحلة الثالثة: استهداف دبابة “ميركافا 4” وجرافتين من نوع “D9”.

وأشارت القسام إلى أن مقاتليها نفذوا الكمين على بعد أقل من كيلومتر واحد من الخط الفاصل مع إسرائيل، وتحديدًا في منطقة الفخاري شرق خان يونس.

ووثقت القسام جميع مراحل الكمين، وتضمنت المشاهد تفجير العديد من الآليات الإسرائيلية بعضها من على بعد أمتار قليلة، وجميعها بقذيفة “الياسين 105″، إذ تناثرت أجزاء بعض الآليات في السماء جراء الاستهدف.

وكان أحد أبرز المشاهد في “الفيديو” الجديد، هي لمقاتل خرج من وسط أشجار الصبار لينفذ مهمته، فيما رصده الجنود الإسرائيليون وأطلقوا عليه وابل من الرصاص، لكن المقاتل صمد ولم يتحرك رغم اقتراب الرصاص منه، وانتظر حتى يطلق قذيفة الياسين 105 بدقة على الآلية الإسرائيلية.

ورصدت القسام قدوم الآليات لحقل ألغام أعدته مسبقًا، قبل أن يفجره أحد مقاتليها بعد أن تلقى الإشارة، وأظهرت المشاهد انفجارات واسعة وتصاعد النيران وأعمدة الدخان من موقع الانفجار.

والتقطت القسام لحظة وصول مروحيات عسكرية قالت إنها لإجلاء ضحايا هذا الكمين، كما رصدت سحب الآليات التي استهدفتها، ومخلفات تركها الجنود بعد انسحابهم من المنطقة وأجزاء من الآليات المدمرة.