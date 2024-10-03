حزب الله يؤكد: قتلنا 17 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا خلال معارك اليوم الخميس

أعلن حزب الله اللبناني، عن تمكن مقاتليه من قتل 17 عسكريًا إسرائيليًا خلال موجهات اليوم الخميس فقط.

وقال الحزب، في بيان “تؤكد غرفة عمليات المقاومة الإسلامية من مصادرها الميدانية والأمنية الموثوقة أن عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو في المواجهات البطولية التي خاضها مجاهدو المقاومة اليوم الخميس قد بلغ 17 ضابطًا وجنديًا”.

ويخوض مقاتلو حزب الله، حسب بياناتهم، منذ وقت مبكر الخميس، اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، وأعلنت عن تفجير العديد من العبوات الناسفة بعدد من القوات وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد ضباطه في جنوب لبنان أمس الأربعاء، ما يرفع حصيلة العسكريين المعلنة الذين قضوا منذ بدء الاجتياح البري للبنان إلى 9، بينهم 4 ضباط.

وقال جيش الاحتلال في بيان الخميس، إن الضابط بن زيون فلاه (21 عامًا) قتل في معركة جنوب لبنان، وذلك بعدما كان الجيش أعلن الأربعاء مقتل 8 عسكريين بعد دخولهم الأراضي اللبنانية جراء اشتباكات مع مقاتلين من حزب الله.

סרן בן ציון פלח, קצין צנחנים בן 21 מניצני עוז, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך pic.twitter.com/QC0UUEhOZ3 — גלצ (@GLZRadio) October 3, 2024

وبمقتل الضابط بن زيون، يرتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين سقطوا منذ بدء المعارك في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 724 قتيلًا، حسب معطيات جيش الاحتلال.

وتٌتهم إسرائيل بعدم نشر الخسائر البشرية والمادية الحقيقية التي تتعرض لها جراء المعارك التي انطلقت منذ أكتوبر الماضي.