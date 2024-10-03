روسيا توصي مواطنيها بمغادرة إسرائيل.. ودول تنصح رعاياها بمغادرة إيران

أوصى السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف، الخميس، مواطني بلاده بمغادرة إسرائيل، على خلفية تصاعد التوتر العسكري مع حزب الله وإيران.

وقال فيكتوروف في تصريحات لوكالة تاس الروسية، إن الوضع في المنطقة أصبح أسوأ، وجدد توصيته بعدم السفر إلى إسرائيل.

وذكر أن بعض شركات الطيران ما زالت تواصل رحلاتها المجدولة، موصيا المواطنين الروس باستغلال هذه الفرصة.

وأضاف: “ننصح مواطنينا الموجودين حاليا في إسرائيل بالتفكير في مغادرة المنطقة”.

وشنّت إيران أول أمس الثلاثاء هجوما صاروخيا على إسرائيل، ردًّا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله و”مجازرها بغزة ولبنان”.

وذكرت وكالة تاس أيضا اليوم الخميس أن نحو 3 آلاف روسي ومواطني بلدان أخرى من رابطة الدول المستقلة يبدون رغبتهم في مغادرة لبنان.

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🚨- وأوصى السفير الروسي الروس بالتفكير في مغادرة إسرائيل وأوصى السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف، في ظل الوضع المتوتر للغاية في المنطقة، بأن يفكر مواطنوه في إسرائيل في مغادرة البلاد “ما دامت مثل هذه الفرص موجودة”. صرح بذلك في مقابلة مع تاس. pic.twitter.com/yR5JCNeIy5 — ⭐ Index Hakeem 🔭⭐ (@hakrashaa) October 3, 2024

مغادرة إيران

وكانت ألمانيا وفرنسا وسويسرا قد دعت، أمس الأربعاء، مواطنيها إلى مغادرة إيران بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل وتهديدات الأخيرة بالانتقام.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في تحديث لتوصياتها “يُطلب من المواطنين الألمان مغادرة إيران”، وكذلك عدم السفر إليها.

بدورها، قالت الخارجية الفرنسية عبر الموقع الإلكتروني لسفارتها في طهران “من المستحسن أن يغادر الفرنسيون المقيمون في إيران، الذين لديهم الإمكانية، البلاد مؤقتا بمجرد استئناف الحركة الجوية الدولية”.

كما أصدرت سويسرا توصية مماثلة داعية “السويسريين إلى مغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة، إذا بدا ذلك ممكنا وآمنا”. وأضافت الخارجية السويسرية: “لا يُنصح بالسفر إلى إيران”.