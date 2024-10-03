شاهد: لحظة اصطدام زورق مسيّر أطلقه الحوثيون بسفينة بريطانية وتفجيرها

بثت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الخميس، مشاهد جديدة قالت إنها لعملية استهداف سفينة (Gordelia Moon) النفطية البريطانية.

وقالت الجماعة في بيان “نفذتها القوات البحرية للقوات المسلحة اليمنية بزورق مسير ضمن عملياتها العسكرية لاستهداف السفن الأمريكية والبريطانية واستمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي”، مشيرة إلى أنها نفذت العملية أول أمس الثلاثاء.

وأظهرت المشاهد لحظة انطلاق الزورق المسير ليصطدم بوسط السفينة المستهدفة ويُحدث انفجارًا كبيرًا.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات وزوارق مسيرة، سفن شحن إسرائيلية وسفنًا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب، تضامنًا مع غزة التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديًّا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها أصبحت تَعُدّ كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.