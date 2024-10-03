سياسة|فلسطين

مجزرة بالضفة.. 18 شهيدا بقصف إسرائيلي على مقهى شعبي في طولكرم (فيديو)

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3/10/2024-|آخر تحديث: 3/10/202411:51 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الخميس، استشهاد 18 فلسطينيًا جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مقهى شعبي في حارة الحمام في مخيم طولكرم أثناء تواجد عدد من المواطنين، ما أدى إلى استشهاد 18 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بحسب وزارة الصحة.

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وجرى نقل ضحايا القصف الإسرائيلي إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية “للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية طائرة مقاتلة قصفت مبنى في طولكرم بالضفة الغربية”.

وزعمت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن أحد شهداء الغارة الإسرائيلية هو “قائد كتيبة طولكرم”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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