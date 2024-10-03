مجزرة بالضفة.. 18 شهيدا بقصف إسرائيلي على مقهى شعبي في طولكرم (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الخميس، استشهاد 18 فلسطينيًا جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مقهى شعبيا في حارة الحمام في مخيم طولكرم أثناء تواجد عدد من المواطنين، ما أدى إلى استشهاد 18 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بحسب وزارة الصحة.

وجرى نقل ضحايا القصف الإسرائيلي إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

أكثر من 16 شهيدًا وعدد من المصابين في غارة لطائرات الاحتلال على مقهى شعبي في مخيم #طولكرم بـ #الضفة_الغربية 🔴 يديعوت أحرونوت: للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية طائرة مقاتلة قصفت مبنى في طولكرم بالضفة الغربية #الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/ICCZXTuBao — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 3, 2024

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية “للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية طائرة مقاتلة قصفت مبنى في طولكرم بالضفة الغربية”.

وزعمت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن أحد شهداء الغارة الإسرائيلية هو “قائد كتيبة طولكرم”.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في أكتوبر/تشرين من العام الماضي، تعرضت مدينة طولكرم ومخيميها: طولكرم ونور شمس، لعدة اجتياحات من آليات الاحتلال وجرافاته، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، ودمار واسع في البنية التحتية.

وبلغ عدد الشهداء في المحافظة قبيل هذه المجزرة، 152 شهيدا، بينهم 21 طفلا و4 نساء، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة.