إسقاط مسيَّرة وتدمير دبابات والتصدي للقوات المتوغلة.. حزب الله ينفذ 36 عملية يوم الثلاثاء (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، تنفيذ 36 عملية ضد مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، وذلك بالتزامن مع إعلان انتخاب نعيم قاسم أمينًا عامًّا للحزب خلفًا لحسن نصر الله.

وقال الحزب إنه تصدى، الثلاثاء، لمحاولات تقدُّم لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، كما نفذ عمليات ضد مواقع وقواعد، وانتشار جيش الاحتلال، ومستوطنات في شمالي إسرائيل وعمقها.

وأعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيَّرة وتدمير آليات عسكرية وقصف تجمعات لقوات ومستوطنات إسرائيلية، ضمن 36 هجومًا على مدار الثلاثاء، أسفر بعضها عن “قتلى وجرحى” في صفوف جيش الاحتلال.

وبث الحزب مشاهد توثق التصدي لمسيَّرة إسرائيلية من نوع هرمز 900، وإسقاطها في الأجواء الجنوبية للبنان.

ونشر الحزب مشاهد لاستهداف تجمُّع لجنود الاحتلال في مستوطنة “معالوت ترشيحا” شمالي إسرائيل برشقة صاروخية.

وبالمسيَّرات الانتحارية، وثق الحزب “استهداف تحشدات لجيش الاحتلال في مستوطنات زرعيت والمنارة وكفرجلعادي”.

كما نشر الحزب مشاهد استهداف مستوطنة روش بينا شمالي إسرائيل، تضمنت لقطات من توثيق مستوطنين تؤكد سقوط الصواريخ في المستوطنة.

وفيما يلي عمليات حزب الله ليوم الثلاثاء، وفق بياناته الرسمية:

1- شن هجوم بسرب من المسيَّرات الانقضاضية على تجمُّع للآليات الإسرائيلية في مستوطنة المنارة.

2- هجوم بسرب من المسيَّرات الانقضاضية على تجمُّع لجنود الاحتلال في كسارة كفرجلعادي.

3- استهداف تجمُّع لجنود الاحتلال في مستوطنة زرعيت بمسيَّرة انقضاضية.

4- قصف مستوطنة دلتون برشقة صاروخية.

5- استهداف مستوطنة كفر فراديم برشقة صاروخية.

6- استهداف تجمُّع لجنود الاحتلال في مستوطنة معالوت ترشيحا برشقة صاروخية.

7- إسقاط مسيَّرة هرمز 900 فوق منطقة مرجعيون بصارخ أرض-جو.

8- استهداف تجمُّع لجنود الاحتلال في موقع جل العلام برشقة صاروخية.

9- استهداف تجمُّع لجنود الاحتلال في موقع رأس الناقورة برشقة صاروخية.

10- استهداف تجمُّع لجنود الاحتلال في منطقة وطي الخيام برشقة صاروخية وقذائف مدفعية.

11- استهداف تجمُّع لجنود الاحتلال في جنوبي بلدة الخيام برشقة صاروخية.

12- قصف مستوطنة كريات شمونة برشقة صاروخية.

13- استهداف قاعدة بيت هلل بمسيَّرة انقضاضية “أصابت هدفها بدقة”.

14- استهداف تجمُّع لجنود الاحتلال في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام برشقة صاروخية.

15- استهداف تجمُّع لجنود الاحتلال عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام برشقة صاروخية وقذائف مدفعية.

16- استهداف تجمُّع لجنود الاحتلال في منطقة خلة العصافير في بلدة الخيام بقذائف المدفعية.

17- استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجَّه مما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها “بين قتيل وجريح”.

18- استهداف قاعدة شراغا بمسيَّرة انقضاضية.

19- استهداف ثكنة زرعيت برشقة صاروخية.

20- استهداف تجمُّع لجنود الاحتلال في مستوطنة حانيتا برشقة صاروخية.

21- استهداف تجمُّع لجيش الاحتلال في ثكنة يرؤون برشقة صاروخية.

22- استهداف تجمُّع لجيش الاحتلال في ثكنة دوفيف برشقة صاروخية.

23- استهداف مستوطنة كابري برشقة صاروخية.

24- استهداف تجمُّع لجنود الاحتلال في مستوطنة برعام برشقة صاروخية.

25- استهداف تجمُّع لجيش الاحتلال في مستوطنة زرعيت برشقة صاروخية.

26- استهداف دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجَّه مما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها “بين قتيل وجريح”.

27- استهداف تجمُّع لجنود الاحتلال في تل النحاس عند أطراف بلدة كفركلا بقذائف المدفعية.

28- هجوم جوي بمسيَّرتين انقضاضيتين ومحلّقتين ‏انقضاضيتين على تقاطع غوما جنوب كريات شمونة “وأصابت أهدافها بدقة”.

29- استهداف تجمُّع لجنود الاحتلال عند بوابة العباسية برشقة صاروخية.

30- استهداف تجمُّع لجنود الاحتلال في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام برشقة صاروخية.

31- استهداف تجمُّع لجنود الاحتلال في منطقة وطي الخيام برشقة صاروخية.

32- استهداف تجمُّع لجنود الاحتلال في تل النحاس عند أطراف بلدة كفركلا برشقة صاروخية.

33- استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في منطقة خلا العصافير في بلدة الخيام برشقة صاروخية.

34- استهداف مستوطنتَي كفريوفال ومعيان باروخ برشقة صاروخية.

35- استهداف مستوطنة ميرون برشقة صاروخية.

36- للمرة الثالثة استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في منطقة وطي الخيام برشقة صاروخية.