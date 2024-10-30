إعلام: هجمات حزب الله تقطع الكهرباء عن مواقع للجيش الإسرائيلي

كشفت قناة إسرائيلية، الأربعاء، أن قصف حزب الله اللبناني للأراضي الفلسطينية المحتلة (شمال إسرائيل) ترتب عليه قطع خطوط الكهرباء عن مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود لبنان.

وقالت القناة 12، إنه بسبب هذه الهجمات تعرضت خطوط الجهد العالي التي تزود مواقع الجيش على الحدود، بالكهرباء لأضرار بالغة نتيجة إطلاق النار من لبنان.

وأضافت: قام عشرات من موظفي شركة الكهرباء، بالتعاون مع الجيش، بالعمل خلال الليل في الشمال (قرب حدود لبنان) في عملية واسعة النطاق ومعقدة لإعادة ربط مواقع الجيش الإسرائيلي بشبكة الكهرباء.

ولم تحدد القناة تاريخ قطع خطوط الكهرباء ولا ما إذا كان قد تم بالفعل إعادة ربط مواقع الجيش بها، كما لم تصدر إفادة من الجيش حتى الساعة.

استهداف مصنع للطيران

وفي سياق المواجهات بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية، أفادت القناة الإسرائيلية بأن طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان، فجر الأربعاء، سقطت في مدينة نهاريا (شمال إسرائيل) وأصابت مصنعا لتصنيع مكونات طيران دون أن تفصح عن اسمه.

وأضافت أن المسيّرة تسببت بأضرار طفيفة في هيكل المنشأة الصناعية، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار.