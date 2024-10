شاهد: حريق ضخم بحوض بناء سفن نووية في بريطانيا

قالت الشرطة البريطانية إن شخصين أصيبا ونُقلا إلى المستشفى عقب اندلاع حريق ضخم في حوض بناء غواصات نووية تابع لشركة “بي إيه إي سيستمز” شمال غربي إنجلترا.

وأفادت الشرطة بأن الحريق اندلع في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، مؤكدة أنه “لا يوجد خطر نووي”، وأن المصابَين نُقلا للاشتباه في استنشاقهما الدخان.

Emergency services are currently in attendance at BAE at a significant fire at the site.

There is no nuclear risk. However, people living nearby are advised to remain indoors and keep doors and windows closed.

More: https://t.co/rTHCsiwsuL pic.twitter.com/4AG1wyllxb

— Cumbria Police (@Cumbriapolice) October 30, 2024