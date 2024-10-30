سياسة|بريطانيا

شاهد: حريق ضخم بحوض بناء سفن نووية في بريطانيا

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30/10/2024-|آخر تحديث: 30/10/202410:12 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت الشرطة البريطانية إن شخصين أصيبا ونُقلا إلى المستشفى عقب اندلاع حريق ضخم في حوض بناء غواصات نووية تابع لشركة “بي إيه إي سيستمز” شمال غربي إنجلترا.

وأفادت الشرطة بأن الحريق اندلع في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، مؤكدة أنه “لا يوجد خطر نووي”، وأن المصابَين نُقلا للاشتباه في استنشاقهما الدخان.

وذكر بيان للشرطة “في الوقت الحالي لا توجد إصابات أخرى، وتم إجلاء الجميع من قاعة ديفونشاير دوك وجرى إحصاؤهم”.

ونصحت الشرطة من يعيشون بالقرب من المكان “بالبقاء في الداخل بينما تستجيب خدمات الطوارئ للحادث، وإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة”.

المصدر : مواقع بريطانية

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