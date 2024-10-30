شاهد: لحظة عملية دهس قرب الموساد أسفرت عن مقتل وإصابة 37 إسرائيليا

نشرت الشرطة الإسرائيلية مقطعًا مصورًا للحظة تنفيذ عملية الدهس قرب مقر الموساد شمالي تل أبيب، الأحد الماضي، مما أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 36 آخرين.

ووقع الحادث عند محطة حافلات قرب قاعدة “غليلوت” العسكرية، التي تضم مقرًّا للموساد والاستخبارات العسكرية.

ويُظهر المقطع الشاحنة وهي في طريقها قبل اصطدامها بمؤخرة الحافلة بقوة، ثم إطلاق الرصاص على سائقها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، مساء الثلاثاء، إن التحقيقات المكثفة التي أجرتها “تعزز الاشتباه في أن عملية الدهس قرب قاعدة (غليلوت) هي هجوم إرهابي متعمَّد بدوافع قومية”.

وتستخدم أجهزة الأمن الإسرائيلية مصطلح “الهجوم على خلفية قومية” للإشارة إلى أي عملية هجومية ينفذها فلسطينيون.

وذكر بيان الشرطة الإسرائيلية أن “سائق شاحنة من سكان ‘قلنسوة’ دهس 36 شخصًا، مما أسفر عن مقتل أحدهم”.

وقال البيان إن الأدلة وتسجيلات الفيديو تشير إلى أن “الهجوم كان مخططًا له، حيث وجَّه السائق الشاحنة عمدًا نحو المواطنين. كما أن شرطيًّا كان في المكان تعرَّض للاعتداء داخل كابينة الشاحنة من قِبل السائق، مما اضطره إلى إطلاق النار في الهواء”، مشيرًا إلى “تحييد السائق من قِبل جنود كانوا في المكان”.

وتابع البيان أن “التقرير الأولي لتشريح جثة السائق لا يشير إلى أي أسباب طبية وراء الحادث”.