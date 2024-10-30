صواريخ الاحتلال تقتل فلسطينيين على شاطئ بحر غزة وتستهدف تجمعات مواطنين (فيديو)

انتشلت الطواقم الطبية الفلسطينية، ظهر اليوم الأربعاء، 5 شهداء إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين على شاطئ بحر غزة في منطقة السودانية شمال غرب المدينة، بينما أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر قصف مدفعية الاحتلال مجموعة منهم شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما استشهد 13 فلسطينيًّا وأصيب آخرون، الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعين لمواطنين، حيث استشهد 8 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا في حي السلاطين غربي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في محيط عيادة طبية بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن أكثر من 1250 استشهدوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على شمالي قطاع غزة منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها.

وتسبَّب هذا الهجوم المتزامن مع حصار مشدَّد في خروج مستشفيات محافظة الشمال من الخدمة، وأدى كذلك إلى توقف خدمات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي 18 من أكتوبر الجاري، فرض الجيش على محافظة الشمال عزلة تامة عن العالم الخارجي بقطع شبكة الاتصالات والإنترنت عنها، مما أثّر في حصول الجهات الرسمية على معلومات من مصادرها هناك.

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تعمل على احتلال شمال غزة وتحويله إلى منطقة عازلة وتهجير المواطنين، تحت حصار مطبق يمنع دخول الغذاء والماء والأدوية، وقصف مكثف قتل نحو ألف فلسطيني خلال أقل من شهر.