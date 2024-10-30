قانون إسرائيلي يمنع فتح قنصليات في القدس المحتلة.. والأردن يعلق

وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بـ”عدم السماح بفتح قنصليات أو ممثليات رسمية في القدس لدول جنبية غير معتمدة لدى إسرائيل”.

وقال الكنيست في بيان إن القانون “مر بالقراءتين الثانية والثالثة وأضبح نافذا”، مضيفا أن 29 نائبا أيدوا القانون فيما عارضه 7 من أعضاء الكنيست، الذين يبلغ عددهم 120 نائبا.

وذكر بيان الكنيست أن القانون “يسري على فتح الممثليات في القدس في المستقبل، ولن يؤثر على وضع القنصليات التي تعمل في القدس اليوم”، في إشارة إلى قنصليات تركيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وبريطانيا والسويد واليونان والفاتيكان الموجودة في القدس الشرقية منذ سنوات طويلة.

وبحسب الكنيست يهدف القانون إلى “تعزيز الوضع الخاص للقدس عاصمة لإسرائيل، ومنع فتح ممثليات لبلدان أجنبية في القدس والتي​ لا تعتبر على أنها ممثليات دبلوماسية (سفارات) وهي غير معتمدة لدى إسرائيل”.

وأدان الأردن، اليوم الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على القانون.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن “جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تُعد لاغية ومنعدمة الأثر القانوني”.

وأكد البيان أن “على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة فيها، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وتصعيد اقتحاماتها الخطيرة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة”.

وشدد البيان على أن “جميع المحاولات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم القدس المحتلة تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقرار الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولا تغير حقيقة أن الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعد احتلالا غير شرعي يستوجب الإنهاء وبما يفضي إلى الوصول لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة”.