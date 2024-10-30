نعيم قاسم: مساندة غزة كانت واجبة وسنبقى في طريق الحرب (فيديو)
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30/10/2024-|آخر تحديث: 30/10/202405:14 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن برنامجه هو استمرار لبرنامج الأمين العام السابق حسن نصر الله في كل المجالات السياسية، موضحًا أن الحزب سيستمر في طريق الحرب ضمن التطورات المرسومة.
جاء ذلك في أول كلمة يلقيها قاسم منذ انتخابه أمينًا عامًّا للحزب، خلفًا لحسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل الشهر الماضي.
أبرز ما جاء في كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم:
- أشكر مجلس شورى الحزب على ثقتهم لاختياري لهذا الحمل الثقيل.
- أسأل الله التوفيق وأن أعمل مخلصًا في طريق الجهاد والمقاومة.
- سنبقى في طريق الحرب ضمن التطورات المرسومة.
- مساندة غزة كانت واجبة لمواجهة خطر إسرائيل على المنطقة كلها من بوابة غزة.
- مقاومتنا وُجدت لتحرير الأرض ولمواجهة الاحتلال ونواياه التوسعية.
- برنامجي هو استمرار لبرنامج قائدنا حسن نصر الله في كل المجالات السياسية.
- المقاومة هي التي أخرجت إسرائيل من لبنان وليس القرارات الدولية.
- إسرائيل لم تكن ملتزمة بالقرار 1701 وأحصينا 39 ألف خرق جوي وبحري للقرار.
- النوايا الإسرائيلية باجتياح لبنان كانت موجودة قبل السابع من أكتوبر.
- نتنياهو برر حربه في لبنان بأنها من أجل الشرق الأوسط الجديد، ووزراء حكومته أعلنوا أنهم يريدون بناء مستوطنات في جنوبي لبنان.
- اعتبرنا أنفسنا على مسار الدفاع الاستباقي والجاهزية من أجل الحماية والتحرير.
- هذه حرب أمريكية أوروبية إسرائيلية تهدف إلى القضاء على المقاومة.
- هذه المواجهة ستكشف زيف القيم الغربية.
- الصمود الأسطوري للمقاومة في غزة ولبنان ستصنع مستقبل أجيالنا.
- لا نريد حربًا لكننا جاهزون إن فُرضت علينا وسننتصر فيها.
- لا نقاتل نيابة عن أحد لكننا نقاتل من أجل مشروع لبنان وتحرير أرضنا واستقلالنا وإسنادًا لغزة.
- إيران لا تقاتل معنا لكنها تدعم مشروعنا ولا تريد مقابلًا، ونرحب بأي دعم عربي أو إسلامي أو دولي.
- نشكر جبهات المساندة في اليمن والعراق.
- أزمة البيجر وأجهزة اللاسلكي أصابت 4 آلاف لبناني بينهم مقاتلون ومدنيون.
- أزمة البيجر وأجهزة اللاسلكي واغتيال القادة وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله أثرت سلبًا على الحزب.
- سرعان ما تماسك الحزب والأوضاع في الميدان تثبت ذلك.
- نستهدف الثكنات العسكرية الإسرائيلية بينما العدو يستهدف المدنيين والبنى التحتية.
- بوسعنا مواصلة القتال لشهور، ونجحنا في الوصول إلى غرفة نوم نتنياهو.
- أكثر من مليوني إسرائيلي يعيشون في الملاجئ، وحسب الإعلام الإسرائيلي فإن 300 ألف يحتاجون إلى العلاج النفسي.
- نخوض معركة “أولي البأس” في مواجهة أعدائنا الإسرائيليين وسننتصر فيها.
- نقول لأهلنا إن المعركة تتطلب التضحيات، ونحن في مرحلة إيلام العدو التي تتطلب الصمود والصبر.
- أقول لإسرائيل: اخرجوا من أرضنا حتى تقللوا خسائركم، وإن بقيتم فستدفعون الثمن.
المصدر : الجزيرة مباشر