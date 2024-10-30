نعيم قاسم: مساندة غزة كانت واجبة وسنبقى في طريق الحرب (فيديو)

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن برنامجه هو استمرار لبرنامج الأمين العام السابق حسن نصر الله في كل المجالات السياسية، موضحًا أن الحزب سيستمر في طريق الحرب ضمن التطورات المرسومة.

جاء ذلك في أول كلمة يلقيها قاسم منذ انتخابه أمينًا عامًّا للحزب، خلفًا لحسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل الشهر الماضي.

أبرز ما جاء في كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم: