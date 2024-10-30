وزير الدفاع الإيراني: عملية إنتاج الصواريخ لم تتعرض لأي خلل

قال وزير الدفاع الإيراني العميد نصير زاده إن “مجرد إطلاق الكيان الصهيوني رصاصة نحو أراضينا يُعَد اعتداءً على دولة عريقة وقوية، ولن يُغتفر، وسيُرد عليه بحزم”.

وأضاف أن “عملية إنتاج الصواريخ لم تتعرض لأي خلل، ولم تواجه أي مشكلات أو انقطاعات بشكل جدي، وقد تم إصلاح الأضرار”، لافتًا إلى أن “90% من الصواريخ الإيرانية أصابت الأهداف في عملية ‘الوعد الصادق 2’، لكن الكيان الصهيوني حجب الحقائق”.

وتابع نصير زاده “إذا تعرضت دولة لسيادة دولة أخرى فإن من حقها أن ترد دفاعًا عن نفسها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة”، مؤكدًا أن “إيران قادرة على تنفيذ عشرات العمليات المماثلة لعملية الوعد الصادق، وهي تمتلك قدرة دفاعية عالية”.