القسام تنشر لقطات لاستهداف آلية إسرائيلية بقذيفة “أر بي جي” (فيديو)

واصلت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تصديها لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في جباليا، شمالي قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام، اليوم الخميس، مقطع “فيديو” لاستهداف جيب من نوع (همر) بقذيفة (آر بي جي) شرق جباليا.

وذكرت أن عملية الاستهداف جرت الاثنين الماضي.

كما أعلنت كتائب القسام في بيانين منفصلين تدمير دبابة من نوع (ميركفاه) بعبوتين شديدتي الانفجار غرب جباليا، واستهداف ناقلة جند بقذيفة مضادة للدروع مقابل الدفاع المدني غرب معسكر جباليا.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة منذ أكثر من 25 يومًا على شمالي قطاع غزة، بدأها بحملة من القصف العنيف غير المسبوق، كما فرض حصارا مشدّدا ومنع دخول الماء والغذاء والوقود.

وتسبب الهجوم في استشهاد وإصابة المئات، كما خرجت المستشفيات الموجودة في شمالي القطاع من الخدمة.

واستشهد أكثر من 43 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 100 ألف شخص نتيجة للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.