حزب الله يعلن عن 32 عملية يوم الأربعاء بينها استهداف مركبة بالصواريخ النوعية والمسيرات (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني عن 32 عملية عسكرية نفذها، يوم الأربعاء، ضد مواقع وتجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وفي المناطق المقابلة للحدود وفي العمق قرب عكا وحيفا وتل أبيب.

وقال الحزب إنه نفذ هجوما مركبا بالصواريخ النوعية والمسيرات استهدف قواعد “عين شيمر”، شرق الخضيرة، ومعسكر ‏إلياكيم،ـ جنوب حيفا، وقاعدة شراغا، شمال عكا.

وذكر حزب الله في بيان منفصل أنه قصف “معسكر أدام ‏لتدريب مجموعات الوحدات الخاصة، جنوب شرق تل أبيب، بصواريخ نوعية.

ونشر الحزب مقطعا لاستهداف “تجمع الكريوت”، شمال مدينة حيفا، بعد ساعات من الإعلان عن العملية، في وقت سابق يوم الأربعاء.

وفيما يلي العمليات التي أعلن حزب الله تنفيذها يوم الأربعاء: