حزب الله يعلن عن 32 عملية يوم الأربعاء بينها استهداف مركبة بالصواريخ النوعية والمسيرات (فيديو)
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31/10/2024
أعلن حزب الله اللبناني عن 32 عملية عسكرية نفذها، يوم الأربعاء، ضد مواقع وتجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وفي المناطق المقابلة للحدود وفي العمق قرب عكا وحيفا وتل أبيب.
وقال الحزب إنه نفذ هجوما مركبا بالصواريخ النوعية والمسيرات استهدف قواعد “عين شيمر”، شرق الخضيرة، ومعسكر إلياكيم،ـ جنوب حيفا، وقاعدة شراغا، شمال عكا.
وذكر حزب الله في بيان منفصل أنه قصف “معسكر أدام لتدريب مجموعات الوحدات الخاصة، جنوب شرق تل أبيب، بصواريخ نوعية.
ونشر الحزب مقطعا لاستهداف “تجمع الكريوت”، شمال مدينة حيفا، بعد ساعات من الإعلان عن العملية، في وقت سابق يوم الأربعاء.
وفيما يلي العمليات التي أعلن حزب الله تنفيذها يوم الأربعاء:
- استهداف تجمع لجيش الاحتلال في منطقة “العمرا”، جنوبي بلدة “الخيام”، بصلية صاروخية.
- للمرة الثانية، استهداف تجمع لجيش الاحتلال في منطقة “العمرا”، جنوبي بلدة “الخيام”، بصلية صاروخية.
- استهداف تجمع لجيش الاحتلال في منطقة “اليعقوصة”، عند أطراف بلدة “الخيام”، بصلية صاروخية.
- شن هجومً جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة “طيرة الكرمل”، في جنوب حيفا، وأصابت أهدافها بدقة.
- استهداف تجمع لجيش الاحتلال في “خلة العصافير”، في بلدة الخيام، بصلية صاروخية.
- استهداف تجمع لجيش الاحتلال شرقي “نبع الوزاني” بصلية صاروخية.
- استهداف تجمع لجيش الاحتلال في منطقة “وطى الخيام”، جنوب شرق البلدة بصلية صاروخية.
- للمرة الثانية، استهداف تجمع لجيش الاحتلال في “خلة العصافير”، في بلدة الخيام، بصلية صاروخية.
- استهداف تجمع لجيش الاحتلال عند “بوابة شبعا” بصلية صاروخية.
- للمرة الثانية، استهداف تجمع لجيش الاحتلال عند “بوابة شبعا” بصلية صاروخية.
- للمرة الثانية، استهداف تجمع لجيش الاحتلال في منطقة “وطى الخيام”، جنوب شرق البلدة بصلية صاروخية.
- قصف “الكريوت”، شمال مدينة حيفا، بصلية صاروخية.
- استهداف تجمع لجيش الاحتلال عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية.
- تصدي وحدات الدفاع الجوي لمسيرة (هرمز 450) في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض – جو وإجبارها على مغادرة الأجواء اللبنانية.
- استهداف تجمع لجيش الاحتلال في “وادي العصافير”، في بلدة الخيام، بصلية صاروخية.
- تصدي وحدات الدفاع الجوي لطائرة حربية في أجواء منطقة “الزهراني” وإجبارها على مغادرة الأجواء اللبنانية.
- استهداف تجمع لجيش الاحتلال في مستوطنة “جعتون” بمسيرة انقضاضية.
- استهداف تجمع لجيش الاحتلال في “شتولا” بمسيرة انقضاضية.
- استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي، أكثر من إثني عشر جندياً، بصاروخ موجه بين بلدتي “كفركلا” و”دير ميماس” وإيقاع قتلى وجرحى.
- شنّ هجوم مركب من الصواريخ النوعيّة وسرب من المسيرات، استهدفت قاعدة عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي)، شرق الخضيرة، وتجمعات للجيش الإسرائيلي في معسكر إلياكيم (التابع لقيادة المنطقة الشمالية)، جنوب حيفا، وقاعدة شراغا، شمال مدينة عكا، وإصابة أهدافها بدقة بعد أن عجز الجيش الإسرائيلي عن التصدي للصواريخ والمسيرات.
- استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة “روش بينا” بصلية صاروخيّة.
- قصف مستوطنة “يسود همعلاه” بصلية صاروخية.
- قصف مستوطنة “كدمات تسفي” بصلية صاروخية.
- قصف معسكر “أدام” لتدريب مجموعات الوحدات الخاصة، جنوب شرق تل أبيب بصواريخ نوعية.
- قصف مستوطنة “حتسور هجليليت” بصلية صاروخية.
- للمرة الثالثة، قصف تجمع لجنود جيش الاحتلال في منطقة “وطى الخيام”، جنوب شرق البلدة بصلية صاروخية.
- للمرة الرابعة، قصف تجمع لجنود جيش الاحتلال في منطقة “وطى الخيام”، جنوب شرق البلدة بصلية صاروخية.
- قصف تجمع لجنود جيش الاحتلال في مستوطنة “ليمان” بصلية صاروخية.
- قصف تجمع لجنود جيش الاحتلال في مستوطنة “جشر هزيف” بصلية صاروخية.
- قصف تجمع لجنود جيش الاحتلال في مستوطنة “كريات شمونة” بصلية صاروخية.
- قصف مستوطنة “كريات شمونة” بصلية صاروخية.
المصدر : الجزيرة مباشر