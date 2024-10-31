شاهد: لحظة استهداف حزب الله قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا وعكا
أعلن (حزب الله) اللبناني، مساء الأربعاء، أنه شن هجومًا جويًا مركبًا، من الصواريخ النوعية وسرب من المسيّرات الانقضاضية، على قاعدة “عين شيمر”، شرقي الخضيرة، وعلى تجمعات الاحتلال في معسكر “إلياكيم”، جنوبي حيفا، وقاعدة “شراغا”، شمالي عكا.
ونشر الحزب، اليوم الخميس، مشاهد مصورة لما قال إنها لحظة استهداف تلك القواعد ولقطات أخرى من “كاميرات” المستوطنين الإسرائيليين تؤكد وصول تلك الصواريخ لأهدافها.
اقرأ أيضاlist of 4 items
مقتل 7 جراء وابل من صواريخ حزب الله على شمال إسرائيل (فيديو)
وزارة الصحة اللبنانية: 2820 شهيدا و12937 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي
تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق وبلدات جنوبي لبنان
وذكر بيان الحزب أن الهجوم حقق أهدافه بدقة، “إذ عجز الاحتلال الإسرائيلي عن التصدي للصواريخ والمسيّرات، التي حلّقت مدة من الزمن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقاعدة “عين شيمر” هي قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي في جيش الاحتلال، بينما معسكر ”إلياكيم” هو تابع لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش.
وفي إطار سلسلة عمليات “خيبر” أيضًا، أعلن (حزب الله) قصفه معسكر “أدام”، لتدريب مجموعات الوحدات الخاصة، الواقع جنوبي شرقي تل أبيب، بصواريخ نوعية.