شاهد: لحظة استهداف حزب الله قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا وعكا

أعلن (حزب الله) اللبناني، مساء الأربعاء، أنه شن هجومًا جويًا مركبًا، من الصواريخ النوعية وسرب من المسيّرات الانقضاضية، على قاعدة “عين شيمر”، شرقي الخضيرة، وعلى تجمعات الاحتلال في معسكر “إلياكيم”، جنوبي حيفا، وقاعدة “شراغا”، شمالي عكا.

ونشر الحزب، اليوم الخميس، مشاهد مصورة لما قال إنها لحظة استهداف تلك القواعد ولقطات أخرى من “كاميرات” المستوطنين الإسرائيليين تؤكد وصول تلك الصواريخ لأهدافها.

وذكر بيان الحزب أن الهجوم حقق أهدافه بدقة، “إذ عجز الاحتلال الإسرائيلي عن التصدي للصواريخ والمسيّرات، التي حلّقت مدة من الزمن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقاعدة “عين شيمر” هي قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي في جيش الاحتلال، بينما معسكر ‏”إلياكيم” هو تابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في الجيش.

وفي إطار ‏سلسلة عمليات “خيبر” أيضًا، أعلن (حزب الله) قصفه معسكر “أدام”، ‏لتدريب مجموعات الوحدات الخاصة، الواقع جنوبي شرقي تل أبيب، بصواريخ نوعية. ‏