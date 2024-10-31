وزارة الصحة اللبنانية: 2820 شهيدا و12937 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

نشرت وزارة الصحة اللبنانية تقريرًا حول حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية منذ 23 سبتمبر/أيلول 2024، وحتى مساء الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، إذ جرى تسجيل 28 شهيدًا و165 جريحًا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث إلى 2820 شهيدًا و12937 جريحًا.

وبناء على التقارير الصادرة عن وزارة الصحة حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول جرى تسجيل 172 شهيدًا و233 مصابًا من العاملين في القطاع الصحي إضافة إلى تضرر 39 مستشفى و80 مركزًا طبيًّا وإسعافيًّا و242 آلية.

وذكر منسق لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، في التقرير رقم 32 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن، أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية جرى تسجيل 101 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان، معظمها في الجنوب والنبطية وبعلبك ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11579 اعتداء”.

مراكز النازحين

وأضاف تقرير منسق لجنة الطوارئ أنه تم فتح 1120 مركزًا لاستقبال النازحين، منها 949 مركزًا وصلت إلى الحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

ووصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 188217 نازحًا (43759 عائلة) في مراكز الإيواء، وسُجلت النسبة العليا للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت، ولكن المقدّر أن عدد النازحين أعلى من المسجل بكثير، بحسب التقرير.

وأشار إلى أن كافة الأجهزة الأمنية تقوم بحفظ الأمن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الإيواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

النازحون من لبنان إلى سوريا

ذكر تقرير منسق لجنة الطوارئ أنه خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر/أيلول حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024 سجّل الأمن العام عبور 356646 مواطنًا سوريًّا و169702 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية.

وتولت لجنة الطوارئ الحكومية تسلّم المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين عبر مختلف المحافظات.