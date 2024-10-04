سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

الأقمار الصناعية تكشف حجم الضرر في قاعدة جوية إسرائيلية جراء الهجوم الإيراني (شاهد)

مطلب إسرائيلي بعدم نشر فيديوهات لآثار الهجوم

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4/10/2024

كشفت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية، عن أضرار لحقت بقاعدة عسكرية جوية إسرائيلية جراء الهجوم الإيراني.

ثقب كبير في سقف مرآب

وأظهرت صور نشرتها الوكالة، أمس الخميس، ثقبا كبيرا في سقف مرآب طائرات بالقرب من مدرج قاعدة “نيفاتيم” العسكرية موطن أحدث طائرات سلاح الجو الإسرائيلي.

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وحسبما بيّنت المشاهد، فقد ظهرت قطع كبيرة من الحطام متناثرة حول المرآب بعد القصف الإيراني المكثف، واستدركت الوكالة “لكن من غير الممكن تحديد ما إذا كان هناك طائرات في المرآب أثناء وقوع الهجوم”.

من جانبه أقر الاحتلال بوقوع خسائر في قواعد جوية جراء الهجوم الإيراني، لكنه قلل من أهميتها ولم يكشف عن أماكنها.

“المطار راح”

وكان مواطن فلسطيني قد التقط “فيديو” يوثق سقوط الصواريخ الإيرانية على القاعدة العسكرية، وظل يردد “المطار راح”.

ولم يستجب الجيش الإسرائيلي لطلب “أسوشيتد بريس” للتعليق على صور الأقمار الصناعية، وقالت الوكالة “يبدو أن الكشف عن الأضرار قد يؤثر على التقييمات الاستخباراتية بشأن فعالية دفاعاته الجوية”.

بدوره، قال مصدر عسكري إسرائيلية لوكالة الأناضول، لم يكشف عن اسمه، إن “الصواريخ تسببت بأضرار في المباني الإدارية داخل القواعد الجوية، لكن لا يوجد ضرر في الاستمرارية ولا في خطط المتابعة، والطائرات هبطت وأقلعت من جميع القواعد”.

مطلب إسرائيلي بعدم نشر فيديوهات لآثار الهجوم

وفي أعقاب الهجوم الإيراني، طلبت إسرائيل من مواطنيها عدم نشر أي صور أو فيديوهات لآثار الهجوم على إسرائيل، معتبرة أن ذلك يمثل “مساعدة للعدو”.

وشنت إيران، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، هجومًا بعشرات الصواريخ الباليستية مستهدفة قواعد ومواقع عسكرية في مختلف أنحاء إسرائيل، وقالت إن ذلك ردًا على اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر

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