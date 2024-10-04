الأورام تهدد بصر طفلة فلسطينية في غزة (فيديو)

تشعر عائلة الخولي من قطاع غزة بالعجز أمام الأورام حول عيني ابنتهم رغد التي تهددها بفقدان البصر، في ظل انقطاع الخدمات الطبية في القطاع بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هدى الخولي للجزيرة مباشر إن رغد بدأت تعاني من آلام في عينيها، قبل أسابيع خلال رحلة نزوحهم المأساوية إلى رفح جنوبي القطاع.

وأضافت أن العائلة حاولت دون جدوى البحث عن علاج لما كانت تعانيه رغد من أعراض في عينيها دون جدوى.

وذكرت الأم أنهم توجهوا إلى أماكن عدّة لبحث الأمر، قبل أن يذهبوا إلى مستشفى الأقصى، وهناك وبعد إجراء الفحوصات اللازمة أبلغهم الأطباء بوجود أورام حول العينين.

وأضافت أن الأطباء أوضحوا للعائلة أنه لا يوجد علاج لرغد في قطاع غزة، ويجب أن تسافر للخارج من أجل الحصول على العلاج اللازم.

وأشارت أم رغد إلى أن الأوضاع الصعبة في خيام النزوح والبيئة الملوثة التي تعيش فيها الطفلة، قد تزيد من الخطر على ابنتها، التي تحتاج إلى علاج خاص كما أبلغها الأطباء خشية تدهور حالتها.

وقالت إن رغد محرومة من النوم وممارسة حياتها بشكل طبيعي كبقية الأطفال، نتيجة ما تسببها الأورام من آلام.