الأولى منذ 5 سنوات.. خامنئي يؤم صلاة الجمعة بعد أيام من الهجوم الإيراني على إسرائيل

أمّ المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، المصلّين اليوم الجمعة، في خطوة نادرة الحدوث ألقى خلالها خطبة تطرقت إلى الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل والتصعيد بين طهران وحلفائها وإسرائيل.

وخطبة الجمعة اليوم -وهي الأولى التي يلقيها المرشد الأعلى منذ نحو 5 سنوات- تأتي بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقيادي في فيلق القدس الإيراني، بضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية من بيروت.

وتأتي الخطبة أيضًا بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران بهجوم نُسب إلى إسرائيل في نهاية يوليو/تموز، وقبل 3 أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة.

وأمّ المرشد الإيراني الأعلى، المصلين في جامع المصلّى الكبير للإمام الخميني في وسط طهران، وتلت الصلاة مراسم تكريم لحسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل قبل أيام.

أبرز ما قاله خامنئي:

الصهاينة لن يحققوا النصر أبدا على حماس وحزب الله.

ما قامت به قواتنا المسلحة هو أقل جزاء للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وهي خطوة قانونية وتحظى بالشرعية الكاملة.

الشهيد حسن نصر الله ارتقى بحزب الله خطوة بخطوة وكان راية المقاومة والمدافع الشجاع عن المظلومين.

لا أحد يحق له انتقاد اللبنانيين في مساندة أشقائهم الفلسطينيين بالدفاع عن أرضهم.

طوفان الأقصى حركة محقة وطبيعية وهي من حق الشعب الفلسطيني.

للشعب الفلسطيني كامل الحق في أن ينتفض في وجه المحتل.

القوانين الدولية تكفل للشعوب الحق في الدفاع ضد المحتلين والغاصبين.

دول المنطقة قادرة على تحقيق الأمن والسلام لكن التدخل الأجنبي هو المشكلة الرئيسية في المنطقة.

المساعدات الأمريكية والغربية أغدقت على الكيان الصهيوني لكنه مني بالهزيمة في مواجهة بضعة آلاف من المجاهدين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنّ الهجوم الصاروخي الذي شنّته إيران على إسرائيل مساء الثلاثاء هو ردّ على اغتيال كلّ من حسن نصر االله وإسماعيل هنية وقائد فيلق القدس في لبنان عباس نيلفورشان.

صواريخ على قاعدة أمريكية

والمرة الأخيرة التي أمّ فيها خامنئي صلاة الجمعة تعود إلى يناير/كانون الثاني عام 2020 بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قاعدة أمريكية في العراق ردًّا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن حشودا تجمّعت الخميس في طهران قرب مقر السفارة الأمريكية سابقا ملوحة بأعلام إيرانية ورايات حزب الله، ومندّدة “بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وفي لبنان”.

وكان خامنئي قد أعلن الحداد العام على حسن نصر الله في إيران مدة خمسة أيام.

ويرى محلّلون أن الهجوم الصاروخي الذي شنّته إيران على إسرائيل، وكان الثاني من نوعه في أقلّ من ستة أشهر، هدف إلى الردّ على سلسلة ضربات تعرّضت لها طهران وحلفاؤها في “محور المقاومة”.

وقالت طهران إن هجومها كان “دفاعا عن النفس” محذرة من “هجمات مدمّرة” على إسرائيل إذا ما ردّت على الهجوم، كما حذّرت طهران الولايات المتحدة، من التدخّل ضدّها، مهدّدة بـ”ردّ قاس”.

لكنّ واشنطن أكّدت أن هجوم إيران ستكون له “عواقب” وتحدّث الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس عن “نقاشات” جارية بشأن ضربات إسرائيلية محتملة ضد منشآت نفطية إيرانية ردًّا على الهجوم الإيراني.

200 صاروخ باليستي

وأعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت في اتجاهها نحو 200 صاروخ باليستي تمّ اعترض الجزء الأكبر منها بواسطة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وفي إبريل/نيسان، نفّذت إيران هجوما صاروخيا مماثلا على إسرائيل ردًّا على قصف قنصليتها في دمشق الذي اتهمت به إسرائيل، استخدمت فيه مسيّرات وصواريخ، وكانت تلك المرة الأولى على الإطلاق التي تقصف فيها إيران الأراضي الإسرائيلية مباشرة.

وتوعّدت إسرائيل بالردّ على الهجوم الإيراني “في الوقت والتاريخ” اللذين ستختارهما.