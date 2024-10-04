الجزيرة تدين اعتداء أمن السلطة على مراسلها في الضفة الغربية وتطالب بالإفراج عنه فورا

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية، بأشد العبارات، اعتداء أحد عناصر جهاز الأمن الوطني في السلطة الفلسطينية على مراسلها في الضفة الغربية ليث جعار، خلال قيامه بتغطية القصف الإسرائيلي على مخيم طولكرم.

وكانت الليلة الماضية قد شهدت اعتداء أحد عناصر أمن السلطة، على الزميل ليث، وتهديده بإطلاق النار عليه. وكان جعار يغطي المجزرة التي نفذها الاحتلال في مخيم طولكرم بقصف جوي غير مسبوق خلّف 18 شهيدا.

وقالت الشبكة في بيان، اليوم الجمعة “إن شبكة الجزيرة الإعلامية تعتبر هذا الاعتداء والتوقيف تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا لحقوق الصحفيين يضاف لسلسلة الاستهداف الممنهج التي يتعرض إليها صحفيونا في الأراضي الفلسطينية لا سيما بعد إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لمكتب الجزيرة في رام الله”.

لا للتهديد والترهيب

وأضافت “تشدد الشبكة على ضرورة حماية الصحفيين وضمان قدرتهم على أداء واجبهم المهني دون تهديد أو ترهيب، فلا يمكن التسامح مع أي اعتداء يمسّ هذا الحق”.

“الإفراج عنه فورا”

وتابعت “تطالب الجزيرة الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الزميل ليث جعار، وفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عن واقعة الاعتداء والتحريض بأقصى درجات الجدية والشفافية”.

كما شددت الشبكة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الصحفيين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، مؤكدة في الوقت نفسه، التزامها الدائم بنقل الحقيقة وتسليط الضوء على كل الانتهاكات، وأنها لن تتراجع عن رسالتها الإعلامية مهما كانت التحديات والضغوطات.

وانتقدت عائلة جعار ما وصفتها بحملات تحريضية واسعة تستهدف ابنها الذي سبق اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي 3 مرات من قبل.