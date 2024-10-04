الحوثيون: غارات أمريكية بريطانية على مدن يمنية (فيديو)

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة “أنصار الله” في اليمن، مساء الجمعة، إن المقاتلات الأمريكية والبريطانية شنت غارات عدة على مدن مختلفة بينها العاصمة صنعاء.

وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة إن “طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 4 غارات على منطقة الصيانة بمديرية الثورة” في العاصمة صنعاء، وسط البلاد.

وأضافت أن ” طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 7 غارات على مطار (مدينة) الحديدة ومنطقة الكثيب”، غربي البلاد.

وذكرت أن موقعا جنوبي مدينة ذمار تعرض أيضا لغارة أمريكية بريطانية، وتقع مدينة ذمار إلى الجنوب من العاصمة صنعاء.

وأعلنت جماعة “أنصار الله” تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية، الثلاثاء الماضي، استهدفت 3 سفن “لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة” في البحر الأحمر والمحيط الهندي وبحر العرب.

وقالت الجماعة في بيان إنها ستواصل “استهداف السفن الأمريكية والبريطانية واستمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي”.

وأعلنت الجماعة، الاثنين الماضي، إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من نوع (إم كيو 9) في محافظة صعدة بشمالي البلاد.

وسبق أن أعلنت الجماعة إسقاط نحو عشر مسيرات من نفس الطراز خلال الشهور الماضية.