بالتزامن مع تنفيذ 10 عمليات.. حزب الله يبث مشاهد لقصف مواقع إسرائيلية (فيديو)

لقطات قال إنها من كاميرا مستوطنين

بث حزب الله اللبناني، مشاهد جديدة من استهدافه لمواقع عسكرية إسرائيلية في إطار التصعيد بين الطرفين.

ونشر حزب الله، اليوم الجمعة، مشاهد قال إنها لاستهداف معسكر “إلياكيم” ومربض “نافيه زيف” التابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي البلاد.

وأظهرت المشاهد لحظة انطلاق المسيّرات من قواعدها، وأشار الحزب إلى أن عملية “نافيه زيف” كان قد نفذها أول الأربعاء، ونفذ العملية الأخرى قبلها بيومين.

لقطات قال إنها من كاميرا مستوطنين

وتضمنت المشاهد الذي نشرها الحزب، لقطات قال إنها من كاميرا مستوطنين توثق إصابة الصواريخ أهدافها.

ونفذ الحزب منذ صباح اليوم الخميس وحتى عصر اليوم، 10 عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأورد تفاصيل هذه العمليات في بيانات منفصلة.

وقصف الحزب “الكريوت” شمال حيفا وقاعدة “إيلانيا” ومدينة صفد برشقة صاروخية، كما استهدف دبابة إسرائيلية في محيط موقع المالكية بصاروخ موجه، مؤكدًا اندلاع النيران فيها وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

واستهدف الحزب مرابض مدفعية لجيش الاحتلال في جنوب كريات شمونة، وقصف مستوطنة كرمئيل برشقات صاروخية، كما استهدف تجمعين لقوات وآليات الاحتلال في سعسع وكريات شمونة، الأول بصاروخ “بركان” والثاني برشقة صاروخية.

وبقذائف المدفعية، استهدف الحزب قوة لآليات وجنود إسرائيليين في سهل مارون الراس، كما استهدف موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة، مؤكدًا تحقيق إصابات في العمليتين.