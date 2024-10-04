بـ3 عمليات منفصلة.. فصائل عراقية تضرب أهدافا إسرائيلية في الجولان وطبريا (شاهد)

أعلنت “المقاومة الإسلامية” في العراق، اليوم الجمعة، شن 3 غارات جديدة على مواقع عسكرية إسرائيلية بطائرات مسيّرة.

وقالت المقاومة في بيان “هاجمت قوات المقاومة فجر اليوم الجمعة 3 أهداف بثلاث عمليات منفصلة في الجولان وطبريا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة”.

ونشرت المقاومة مشاهد توثق عملياتها، وظهرت فيها المسيّرات قبل إطلاقها اتجاه إسرائيل.

و”المقاومة الإسلامية” في العراق تشكيل عسكري يضم عددًا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة، برز عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونفذ عددًا من الهجمات بمسيّرات وصواريخ استهدف بها قواعد أمريكية في العراق وسوريا، وشنّ هجمات على أهداف إسرائيلية.