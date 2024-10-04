توأمتان وقصاصات ورق.. حكاية طفلتين من خان يونس “بتَر” الاحتلال أحلامهما (شاهد)

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة بربخ في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فأصاب الطفلتين التوأمتين رزان وروان بربخ.

التوأمتان “رزان” و”روان”

تروي فلسطين بربخ، والدة الطفلتين، ما حدث جراء استهداف منزلهم “أجا عليهم قذائف، وبنتي رزان فقدت رجليها الاثنتين، أما بنتي روان فتكسّر أطراف جسمها، وبناتي الاثنتين يعانون من يوم الاستهداف”.

وأضافت “بناشد كل الجهات المختصة، والمؤسسات الدولية، أن تساعد بناتي في العلاج بالخارج”.

أوضحت الأم فلسطين معاناة ابنتيها المرض منذ الولادة “بناتي عندهم مرض التلاسيميا، وغير ذلك أجروا عملية أزالوا الطحال، وعملية أخرى أزالوا الكبد، وأيضًا أجروا عملية الزائدة، وانتهى بهم الأمر بأن واحدة تفقد قدميها، والأخرى تتكسر أطرافها”.

رسائل على قصاصات ورق

التوأمتان رزان وروان متعلقتان بعضهما ببعض، وإن أصاب واحدة منهما سوء، تتأثر أختها بها، كما قالت والدتهما “بنتي روان مكسورة بالمنزل ولا تستطيع زيارة أختها بالمستشفى، ولكنها تقوم بإرسال بعض القُصاصات والرسائل الورقية لأختها من خلالي”.

تتحسر الأم على ما تعيشه من قلة حيلة وعدم قدرتها على مساعدة ابنتها الفاقدة لقدميها “بنتي بتطلب مني أن أمدد رجليها للأمام، ولا أستطيع مصارحتها بأنها فقدت قدميها، فهي لا تشعر بهما”.