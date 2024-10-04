جنوب لبنان.. مستشفى “مرجعيون” الحكومي يغلق أبوابه بعد غارة اسرائيلية قتلت 4 مسعفين

استشهد 7 مدنيين من بينهم 4 مسعفين وأحد أفراد الدفاع المدني، وأصيب آخرون، بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، بعد أن أنذر الجيش الإسرائيلي أهالي عشرات القرى والبلدات بإخلائها.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الجمعة، بسقوط شهيدين بغارة من الطيران المعادي الإسرائيلي فجرا، على منزل في بلدة خربة سلم، في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية في الجنوب.

الوكالة الوطنية للإعلام – استشهاد 4 عناصرمن الهيئة الصحية الاسلامية في الغارة قرب مستشفى مرجعيون https://t.co/op1Sfxg6Gr — National News Agency (@NNALeb) October 4, 2024

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن 4 من أفراد من الأطقم الطبية “استشهدوا بعد أن استهدفهم الكيان الإسرائيلي بغارة من طائرة مسيّرة قرب مستشفى مرجعيون صباح اليوم”.

خروج المستشفى عن الخدمة

ونقلت رويترز عن مدير مستشفى مرجعيون الحكومي في جنوب لبنان، قوله إن ضربة إسرائيلية وقعت على بعد نحو خمسة أمتار من مدخل المستشفى، وإن الطاقم الطبي قرر إخلاء المستشفى مؤقتا.

من جانبه قال حزب الله في بيان إن “إسرائيل تواصل جرائمها الإرهابية ضدّ الإنسانية.. وبعد غاراتها الوحشية التي أدت إلى تدمير العشرات من المباني السكنية في الضاحية الجنوبية قامت بالإغارة على فرق الدفاع المدني التي تعمل على إزالة الركام وانتشال المصابين”.

وقال مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان إن الغارات أدت إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية (التابعة للحزب) وجرح عدد آخر منهم.

وطالب المكتب، الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية المعنية بإدانة هذا العمل البربري المخالف لكل الأعراف الإنسانية والقرارات الدولية وفعل ما يمكن فعله للسماح لهذه الفرق الإنسانية بالقيام بواجباتها الإنسانية”.

الوكالة الوطنية للإعلام – #جشي في جولة تفقدية في صور: لن نتراجع ولن نتزحزح https://t.co/VdsAb9mmz6 — National News Agency (@NNALeb) October 4, 2024

غارات على الضاحية الجنوبية

ومساء الخميس أنذر الجيش الإسرائيلي مجددا، سكان عدة مبان في ضاحية بيروت الجنوبية، بإخلائها تمهيدا لاستهدافها، ثم شنّ سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية من بيروت ومناطق محافظة جبل لبنان بشرق البلاد في أوقات متقاربة.

كما أنذر أهالي 25 قرية بجنوب لبنان بإخلاء منازلهم والتوجه إلى شمال نهر الأولي، بعد أن أمر الثلاثاء، أهالي 29 قرية لبنانية حدودية بإخلاء منازلهم فورا تمهيدا لشن قصف في تلك المنطقة.

وقالت الوكالة الرسمية إن الغارات الإسرائيلية تواصلت على لبنان واستهدفت مناطق متفرقة من جنوب لبنان شملت بلدات قانا وتبنا وطورا والمجادل، في حين يتواصل القصف المدفعي على بلدة عيتا الشعب منذ التاسعة صباح اليوم.

قصف بلدة للمرة الأولى

وكشفت أن الطيران الإسرائيلي قصف بلدة رميش الجنوبيّة، للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وقالت إن “الكيان الإسرائيلي صعد منذ أسبوعين عدوانه على لبنان ووسع دائرة استهدافه لتشمل مناطق مختلفة في البلاد بما في ذلك العاصمة بيروت.

وقالت إن ذلك تسبب في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، إضافة إلى دمار كبير في المباني وإجبار أكثر من مليون شخص من سكان المناطق المستهدفة على النزوح.

الوكالة الوطنية للإعلام – كاهن رعية مار جرجس – القليعة ردًّا على تهديدات العدو بوجوب اخلاء بلدات جنوبية: باقون في بلدتنا وسنحميها https://t.co/10rGbpfex3 — National News Agency (@NNALeb) October 4, 2024

إنذار إسرائيلي بالإخلاء

من ناحية أخرى، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة، سكان 35 قرية ومنطقة بجنوب لبنان بإخلائها فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي.

ووجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في منشور عبر منصة إكس إنذارًا إلى سكان قرى في جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الرسمية أن الأهالي أكدوا أنهم باقون، ونقلت عن كاهن رعية مار جرجس- القليعة “ردًّا على تهديدات العدو بوجوب إخلاء بلدات جنوبية: باقون في بلدتنا وسنحميها”.

وقالت إن كاهن رعية مار جرجس في القليعة الأب بيار الراعي، ناشد الأهالي عدم مغادرة البلدة على الرغم من التهديدات، وقال “نحن مواطنون مسالمون ولا تحركات عسكرية في منطقتنا ولا حتى منشآت”.