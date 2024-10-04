حماس تعلق على مجزرة طولكرم وتعلن النفير العام في “جمعة رفع العدوان عن غزة ولبنان”

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن القصف الجوي الذي شنّه جيش الاحتلال مساء أمس الخميس على أحد المقاهي في مخيم طولكرم وأسفر عن سقوط عشرات من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال، يُمثل “تصعيدًا خطيرًا” في العدوان الإسرائيلي المتواصل على الضفة الغربية.

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن هذا “الهجوم الوحشي دليل على إفلاس الاحتلال ووحشيته بعد فشله الميداني في كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته المتصاعدة”.

“المقاومة ستبقى عصيّة على الكسر”

وفي هذا السياق، نعت الحركة شهداء المجزرة، مؤكدة أن المقاومة في طولكرم وجميع محافظات الضفة الغربية “ستبقى عصيّة على الكسر” على الرغم من بطش الاحتلال.

وأكد البيان أن “سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لن تفلح في ثني الشعب الفلسطيني عن خيار المواجهة والتصدي للاحتلال”.

ودعت الحركة إلى خروج مسيرات غضب جماهيرية في كافة محافظات الضفة الغربية، وتكثيف المواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين “دفاعًا عن الأرض والمقدسات والقضية الوطنية”.

النفير العام

وختمت بيانها بدعوة الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة الواسعة في “جمعة رفع العدوان عن غزة ولبنان”، مؤكدة ضرورة إعلان حالة النفير العام “وفاءً لدماء الشهداء وانتصارًا لخيار الصمود والمقاومة”.

وأمس الخميس، قصفت إسرائيل مقهى شعبيًّا في مخيم طولكرم؛ مما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيًّا وإصابة آخرين.