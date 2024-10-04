“خلية عمل” بقيادة مُعلّمات في شمال لبنان لتأمين طلبات النازحين من الجنوب (شاهد)

في محافظة عكار شمالي لبنان، عمدت مجموعة من المعلمات إلى تحويل مركز تعليم لديهن إلى “خلية عمل” لاستقبال طلبات النازحين من الجنوب وتأمين ما أمكن من احتياجاتهم، مستخدمات معرفتهن بالبلاد.

“خليّة عمل”

وقالت المعلمة زهراء عبد القادر، للجزيرة مباشر “إلى جانب عملي في مجال التعليم، حوّلنا غرفة صغيرة في المركز إلى خلية عمل نشارك فيها صعوبات الحرب على النازحين والعمل على مساعدتهم”.

وقسمت المعلمات أنفسهن حسب طبيعة الحاجات؛ فهناك قسم يتابع المرضى ومن يحتاجون إلى الدواء والعلاج وهذا هو القسم الموكَل إلى الأستاذة زهراء.

وتشمل باقي الأقسام مرصد بيانات من يحتاج إلى منزل وربطه بأصحاب الشقق السكنية ومراكز الإيواء، وقسمًا يعمل على تأمين المواد الغذائية.

تأمين احتياجات النازحين

في نفس السياق، تحدثت المعلمة دينا الحاج عن محاولاتهن تأمين احتياجات النازحين، مضيفةً “نجلس 5 ساعات من أجل إكمال هذا العمل، واستطعنا تأمين احتياجات ما يقرب من 50% مما وصلنا”.

ويوزع العمل بين المعلمات إلى ميداني وآخر في المكتب، حيث تخرج المعلمة نور الحاج، لمعاينة الشقق والمرافق التي يسكنها النازحون وتقول واصفة عملها هناك “نوزع المساعدات على الناس مباشرة، يعني مثلًا وجدنا عائلة من 30 فردا في غرفة بدون أي تجهيزات، فنوزع عليهم في هذه الحالة”.

وعن تمويل العمل القائم في المركز، قالت المعلمة رشا عثمان “نحن الآن نعمل بالتمويل الذاتي ولكن نتمنى أن يكبر المشروع ويزداد التمويل لنصل لعدد أكبر من النازحين”.

ويستمر ظهور المبادرات الشعبية في جميع أنحاء لبنان مع بداية الحرب الإسرائيلية عليه وخاصة مع بدء حركة النزوح في الداخل اللبناني.